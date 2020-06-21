Вес и самооценка: эксперт поделилась секретными способами борьбы с неуверенностью в себе

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Специалист научила, как развить уверенность с помощью правильного построения фраз

Часто худеющим кажется, что, достигнув идеального веса, они автоматически обретут уверенность в себе и их жизнь кардинально изменится. Но зачем ставить рамки и условия для поднятия самооценки, если этому можно научиться здесь и сейчас! Тренер по изменению привычек Ирина Золотаревич в Instagram поделилась секретными приемами, как побороть неуверенность в себе.

"Вот похудею, и стану увереннее!" И да, и нет. Можно и нужно учиться управлять своим состоянием без всяких условий.

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Иногда нам действительно нужен "триггер", за который зацепиться. Но на самом деле уверенность живет внутри нас. Ее можно развивать:

находя ресурс в установках и мышлении

но можно начать и с анализа того, что и как мы говорим.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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Есть около 30 фраз, которыми вы транслируете неуверенность:

"Вы понимаете, о чем я?", "Да?" Это запрос, одобрения, поиск поддержки. Чаще всего так говорят, чтобы заполнить неловкие паузы.

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Вместо этого: учитесь молчать спокойно и твердо. Пустоты в разговоре возникают и исчезают самым естественным образом, не нужно пытаться заполнить их.

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Нужно. Нам всем что-то нужно. Но повторение этого слова мозг определяет как давление: нужно сделать этот проект до завтра, нужно написать это письмо.

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Вместо этого: прямо говорите: "пожалуйста, завершите эту задачу сегодня".



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Позвольте высказаться. Просить разрешения — значит сомневаться, что разрешат. Но взрослый и уверенный человек, который хочет высказаться – высказывается. Есть люди, которые на "можно" автоматически отвечают "нельзя", что сильно снижает самооценку у просящего.

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Вместо этого: "Я хочу сказать" и начинать свою речь. Вы взрослые, вам не нужно ничье разрешение. Хотите что-то сделать? Делайте! Это ваше право.

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Я попробую. Тот, кто говорит, что "попробует сделает что-то" вызывает недоверие.Или скажите четко, что сделаете, или откажитесь, пояснив причину — и будете выглядеть более выигрышно, а не транслировать неопределенность.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Но... Когда вы используете этот союз, вторая часть предложения автоматически ослабляет первую. "Я люблю тебя, но..." или "Это хорошая идея, но..." — такие обороты ставят под сомнение то, что вы сказали в самом начале.

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Автор: Lite