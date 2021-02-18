В Україну йде потепління

З п'ятниці, 19 лютого, в Україні очікується потепління. У деяких регіонах температура повітря прогріється до +5 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр в Facebook.

Так, завтра в Україні буде без опадів. Проте вночі у Криму та Приазов'ї очікується сніг. На півдні і сході країни прогнозується штормовий вітер до 15-20 м / с. Температура вночі становитиме -20 -25 градусів, а вдень -7 -12 градусів.

У південних, південно-східних областях, на Закарпатті та місцями на Прикарпатті вночі очікується 11-18 градусів морозу, вдень від 5 градусів морозу до 1 градуса тепла.

У суботу на Правобережжі, в неділю в східних і північно-східних областях очікується невеликий, в Карпатах помірний сніг, у західних областях з дощем. На решті території країни без опадів. Також місцями прогнозується в Україні туман.

У суботу, 20 лютого, температура вночі становитиме -12 -19 градусів, а вдень від -4 до +2 градусів. На заході країни вночі 3-10 градусів морозу, а вдень 0 +5 градусів.

У неділю, 21 лютого, в Україні очікується подальше потепління на 2-5 градусів.