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В Україну йде потепління

Новость на русском → Україна, Четвер 18 лютого 2021 19:02
В Україну йде потепління Фото: погода в Києві (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З п'ятниці, 19 лютого, в Україні очікується потепління. У деяких регіонах температура повітря прогріється до +5 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр в Facebook.

Так, завтра в Україні буде без опадів. Проте вночі у Криму та Приазов'ї очікується сніг. На півдні і сході країни прогнозується штормовий вітер до 15-20 м / с. Температура вночі становитиме -20 -25 градусів, а вдень -7 -12 градусів.

У південних, південно-східних областях, на Закарпатті та місцями на Прикарпатті вночі очікується 11-18 градусів морозу, вдень від 5 градусів морозу до 1 градуса тепла.

У суботу на Правобережжі, в неділю в східних і північно-східних областях очікується невеликий, в Карпатах помірний сніг, у західних областях з дощем. На решті території країни без опадів. Також місцями прогнозується в Україні туман.

У суботу, 20 лютого, температура вночі становитиме -12 -19 градусів, а вдень від -4 до +2 градусів. На заході країни вночі 3-10 градусів морозу, а вдень 0 +5 градусів.

У неділю, 21 лютого, в Україні очікується подальше потепління на 2-5 градусів.

Нагадаємо, погода у Києві 18 лютого погіршилася, від самого ранку йде сніг.

Крім того, сьогодні прогнозують на південному заході, а також в центрі України сніг. Вже кілька тижнів в Україні снігопади і сильні морози.

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