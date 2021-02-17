Лютий розслабитися не дасть: Україну накриє ще однією хвилею снігопадів і морозів

Погода в Україні до початку березня буде дуже нестабільною. Після сильних снігопадів та морозів в країну прийде невелике потепління. Але воно триватиме кілька днів і арктичні морози знову накриють більшість областей.

Як показують карти синоптика Gismeteo , з 22 лютого в Україні різко потеплішає, але йтиме сніг, а 24-25 лютого варто чекати ще однієї хвилі сильного похолодання до -20 градусів.

На сході морози протримаються до 21 лютого, вночі очікується до -17 градусів. Потім очікується потепління, вдень до +3 градусів, але йтиме сніг. А після 24 лютого температура знову знизиться до -21 -20 градусів вночі та до -10 градусів вдень. Березень жителі східних областей зустрінуть з морозами до -12 градусів і сильними снігопадами.

Карта погоди в Харкові на два тижні

У південних областях перепади погоди будуть дуже різкими, від -11 вночі до +11 градусів вдень. Потепління прийде після 21 лютого, і до кінця місяця денна температура буде плюсова, морози до -5 -3 градусів будуть лише вночі. Не обіцяють жителям півдня і сильних опадів, можливий невеликий дощ.

Карта погоди в Одесі на два тижні

На півночі до кінця цього тижня варто очікувати зниження температури до -25 градусів, а з 22 лютого прийде довгоочікуване потепління, вночі близько -1 градуса, вдень до +3 градусів. Але вже 24 лютого вночі вдарять морози до -23 градусів. На спад вони підуть після 26 числа і в північні області знову повернуться снігопади. Перший день весни буде холодним і з сильним снігом.

Карта погоди в Чернігові на два тижні

У західних областях сильні морози протримаються до суботи, 20 лютого, а потім настане потепління. Очікується плюсова температура навіть вночі від +2 до +6 градусів. Після 24 лютого трохи похолодає, вночі до -4, вдень очікується +2 +4 градуси. Березень почнеться зі снігопадів і невеликого нічного морозу.

Карта погоди у Львові на два тижні

У Києві в п'ятницю, 19 лютого, буде найхолодніша ніч, до -23 градусів. З 21 лютого різко потеплішає, до -3 вночі та +4 вдень. 24-25 лютого буде ще одна хвиля морозів, до -19 градусів вночі, а потім температура знову піде вгору. В останній день лютого і перший день березня буде холодно та очікується дуже сильний снігопад.

Карта погоди в Києві на два тижні