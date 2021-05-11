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В Україні оголосили штормове попередження: де саме погіршиться погода

Новость на русском → Вівторок 11 травня 2021 10:03
В Україні оголосили штормове попередження: де саме погіршиться погода Фото: в Україні прогнозують сильний вітер (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В Україні сьогодні очікується ускладнення погодніх умов. У деяких областях синоптики прогнозують сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, вдень 11 травня у південно-східній частині України очікуться пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Зокрема, штормове попередження оголошене в Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях.

I ступінь небезпечності означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

В Україні оголосили штормове попередження: де саме погіршиться погода

Нагадаємо, в Україні сьогодні очікується значне потепління. Подекуди температура в областях прогріється до +26 градусів. Однак в східних, центральних та південних областях очікується дощ протягом дня.

РБК-Україна писало, сьогодні у Карпатах очікується підвищення температури повітря, що спричинить відлигу. Існує загроза сходження снігових лавин.

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