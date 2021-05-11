В Україну мчить циклон з похолоданням: де зіпсується погода

Погода в Україні принесе похолодання і дощі з грозами в середу, 12 травня. Синоптики показали нові карти погоди, розповівши, які області накриє циклоном і атмосферними фронтами.

Про це нам розповіли синоптики Наталка Діденко , Український гідрометцентр і Gismeteo .

Згідно з даними Наталки Діденко, у більшості областей завтра очікуються дощі, а місцями - грози.

"Уникнуть істотних опадів західні області, проте Закарпаття поллє дощами інший, підкарпатський циклончик. Також нічого серйозного не буде у Вінницькій, Житомирській та Одеській областях - переважатиме суха погода", - пише синоптик.

Зіпсує завтрашню погоду сильний поривчастий північно-східний вітер, а також похолодання.

Найближчої ночі буде +7+11 градусів, а на крайній півночі +4+7 градусів. Вдень у більшості областей +12+17 градусів. Але на заході - тепліше - від +15 до +21 градусів, на Закарпатті всі +25 тепла.

У Києві в середу очікується зниження температури вдень до +15+16 градусів. Місцями ймовірний дощ, але незначний. Вітер буде поривчастим.

У другій половині тижня в Україну повернеться тепло, але будуть дощі.

Синоптик Українського гідрометцентру показали на картах, що буде з погодою в країні 12 травня.

Скрін: Погода в Україні 12 травня (meteo.gov.ua)

В Gismeteo розповіли про погоду в Києві на десять днів. Згідно з прогнозом, після похолодання 12-13 травня знову потеплішає до +20 градусів і вище. Ночі також будуть з комфортною температурою.

Скрін: Погода в Києві на 10 днів (gismeteo.ua)