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В Україну йде справжня весна: де очікується істотне потепління

Автор: Анна Кисельова

Погода в Україні 28 березня, в неділю, буде такою ж теплою, але місцями пройдуть опади. Стовпчики термометрів сягатимуть днем відміток близько +10... +15 градусів. При цьому на заході, півночі та в деяких південних регіонах очікуються дощі.

Такий прогноз опублікувала синоптик Наталя Діденко та Український гідрометцентр.

"Завтра всюди буде тепло, +10... +15 градусів. Але холодний атмосферний фронт принесе зниження температури в західну частину України, до + 6... + 9 градусів. Дощі пройдуть на Заході, Півночі, Вінницькій та Одеській областях, на решті території переважно сухо", - розповідає синоптик у своєму блозі в Facebook.

Також Діденко спрогнозувала погоду для жителів столиці. За її даними, в Києві у вечірній час будуть можливі опади.

"28 березня у столиці до +13 градусів, тепло) На початку тижня трохи похолодає, але ненадовго))", - додала експерт.

Погода в Україні 28 березня (карта: facebook.com/tala.didenko)

В Українському гідрометцентрі зазначають, що опади сконцентруються переважно в західних, північних і центральних регіонах. Там же очікуються і мінімальні показники тепла – від +7 до +11 градусів.

При цьому рівень тепла в середньому по країні буде доходити до +10... +12 градусів. До +15 градусів очікується лише на півдні України. Вночі термометри не опустяться нижче +2... +4 градусів. Проте незначні заморозки очікуються на сході з мінімальними показниками до -1 градуса в темний час доби.

Погода в Україні 28 березня (карта: meteo.gov.ua)

Також повідомлялося, що синоптики дали прогноз на квітень. У другому весняному місяці середньомісячна температура повітря очікується в межах 8-11 градусів тепла, що в межах середніх багаторічних значень.

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