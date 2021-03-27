В Украину идет настоящая весна: где ожидается существенное потепление

"Завтра повсюду будет тепло, +10… +15 градусов. Но холодный атмосферный фронт принесет понижение температуры в западную часть Украины, до + 6... + 9 градусов. Дожди пройдут на Западе, Севере, Винницкой и Одесской областях, на остальной территории преимущественно сухо", - рассказывает синоптик в своем блоге в Facebook.

Также Диденко спрогнозировала погоду для жителей столицы. По ее данным, в Киеве в вечернее время возможны будут осадки.

"28 марта в столице до +13 градусов, тепло) В начале недели немного похолодает, но ненадолго))", - добавила эксперт.

Погода в Украине 28 марта (карта: facebook.com/tala.didenko)

В Украинском гидрометцентре отмечают, что осадки сконцентрируются преимущественно в западных, северных и центральных регионах. Там же ожидаются и минимальные показатели тепла – от +7 до +11 градусов.

При этом уровень тепла в среднем по стране будет доходить до +10… +12 градусов. До +15 градусов ожидается только на юге Украины. Ночью термометры не опустятся ниже +2… +4 градусов. Но незначительные заморозки ожидаются на востоке с минимальными показателями до -1 градуса в темное время суток.

Погода в Украине 28 марта (карта: meteo.gov.ua)