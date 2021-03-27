Відома телеведуча розсекретила найкращі місця для весняного відпочинку в Києві

В Київ повільно, але впевнено йде весна, і жителі столиці все частіше хочуть гуляти, влаштовуючи для себе і близьких веселі пригоди. Відома ведуча і модель Аманда Іроанья поділилася своїми улюбленими місцями для дозвілля.

Дивіться нижче найкращі місця для прогулянок від красуні ведучої "Оттак Мастак" на каналі НЛО TV.

Перегляд фільмів на Кінодромі

Ця ідея оптимальна для нинішньої погоди - зараз якраз можна відкрити сезон, вважає Аманда. Це атмосферно, романтично і, взагалі, це нетиповий спосіб подивитися улюблені фільми та прем'єри.

Фото: Кінодром в Києві (прес-служба НЛО TV)

Відвідати фестиваль локальних брендів

Це маркет, де зібрані як ноунейм, так і популярні українські бренди одягу і аксесуарів. Для вас це може стати чудовою традицією для шопінгу і можливістю підтримати вітчизняних виробників. Чудове місце, щоб відкрити нові таланти світу моди та ще й українські.

Фото: Фестиваль брендів в столиці (прес-служба НЛО TV)

Картинг

"Особисто я обожнюю екстрим! Як тільки теплішає за вікном, їду кататися на картинг на "Чайку". Саме тут мені сподобалася траса і досить швидкісні авто - є де розігнатись", - розповідає телеведуча.

Картинг на "Чайці" (прес-служба НЛО TV)

Відвідайте сальса вечірку

Дівчина каже, що з того часу, як почала вчитися бачате і сальси, стала ходити практикуватися на вечірках. Вона навіть не очікувала, що це настільки надихає, весело та емоційно.

Сальса-вечірка в Києві (прес-служба НЛО TV)

Орендувати яхту

"Наостанок залишила найбільш романтичний варіант дозвілля: орендувати яхту і покататися по Дніпру. Краще робити це на заході з компанією, музикою і вином. Повірте, прекрасні враження вам гарантовані!" - додала Іроанья.

Прогулянкою на яхті можна завершити ідеальний вечір (прес-служба НЛО TV)