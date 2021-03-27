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Відома телеведуча розсекретила найкращі місця для весняного відпочинку в Києві

Новость на русском → Субота 27 березня 2021 18:00
Відома телеведуча розсекретила найкращі місця для весняного відпочинку в Києві Фото: Аманда Іроанья (прес-служба НЛО TV)
Автор: Світлана Мащенко

В Київ повільно, але впевнено йде весна, і жителі столиці все частіше хочуть гуляти, влаштовуючи для себе і близьких веселі пригоди. Відома ведуча і модель Аманда Іроанья поділилася своїми улюбленими місцями для дозвілля.

Дивіться нижче найкращі місця для прогулянок від красуні ведучої "Оттак Мастак" на каналі НЛО TV.

Перегляд фільмів на Кінодромі

Ця ідея оптимальна для нинішньої погоди - зараз якраз можна відкрити сезон, вважає Аманда. Це атмосферно, романтично і, взагалі, це нетиповий спосіб подивитися улюблені фільми та прем'єри.

Відома телеведуча розсекретила найкращі місця для весняного відпочинку в Києві

Фото: Кінодром в Києві (прес-служба НЛО TV)

Відвідати фестиваль локальних брендів

Це маркет, де зібрані як ноунейм, так і популярні українські бренди одягу і аксесуарів. Для вас це може стати чудовою традицією для шопінгу і можливістю підтримати вітчизняних виробників. Чудове місце, щоб відкрити нові таланти світу моди та ще й українські.

Відома телеведуча розсекретила найкращі місця для весняного відпочинку в Києві

Фото: Фестиваль брендів в столиці (прес-служба НЛО TV)

Картинг

"Особисто я обожнюю екстрим! Як тільки теплішає за вікном, їду кататися на картинг на "Чайку". Саме тут мені сподобалася траса і досить швидкісні авто - є де розігнатись", - розповідає телеведуча.

Відома телеведуча розсекретила найкращі місця для весняного відпочинку в Києві

Картинг на "Чайці" (прес-служба НЛО TV)

Відвідайте сальса вечірку

Дівчина каже, що з того часу, як почала вчитися бачате і сальси, стала ходити практикуватися на вечірках. Вона навіть не очікувала, що це настільки надихає, весело та емоційно.

Відома телеведуча розсекретила найкращі місця для весняного відпочинку в Києві

Сальса-вечірка в Києві (прес-служба НЛО TV)

Орендувати яхту

"Наостанок залишила найбільш романтичний варіант дозвілля: орендувати яхту і покататися по Дніпру. Краще робити це на заході з компанією, музикою і вином. Повірте, прекрасні враження вам гарантовані!" - додала Іроанья.

Відома телеведуча розсекретила найкращі місця для весняного відпочинку в Києві

Прогулянкою на яхті можна завершити ідеальний вечір (прес-служба НЛО TV)

Раніше тревел-блогери показали секретні місця Чернівців, які має відвідати кожен українець хоча б раз.

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