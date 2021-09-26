Не залишайте важливі справи на потім: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 27 вересня по 3 жовтня

Гороскоп на вересень говорить про те, що остання декада місяця принесе завершення важливих справ і перехід на нові рівні розвитку. Відносини з близькими стануть глибше і принесуть мир, взаєморозуміння і гармонію.

Овен

Тиждень стане напруженим, але продуктивним і плідним. Перші два дні вас з головою захопить робота - нові проєкти, контракти, перспективні пропозиції. У вас з'явиться активність, але астрологи не радять віддавати всі сили тільки роботі – може бути перевтома. У середу і четвер є ризик порушення гармонії у відносинах – не конфліктуйте з дорогими людьми. Решта днів будуть наповнені хорошим настроєм, позитивними змінами в кар'єрі та любові.

Телець

Не піддавайтеся зневірі на цьому тижні - ви занадто недовірливі та берете все близько до серця. Якщо ви хочете справити хороше враження на начальство або партнерів – відкиньте песимізм. У середу чекайте хороші новини здалеку. У п'ятницю та суботу проявіть дипломатичність, щоб уникнути суперечок. Неділю проведіть активно і бажано на природі.

Близнюки

У понеділок і вівторок все буде складатися на вашу користь. Якщо вам є про що поговорити з начальством – дійте, ваші ідеї схвалять і підтримають. Слідкуйте за харчуванням – можуть бути алергічні реакції на солодке або напої. Побутові питання вирішите до вечора суботи, а в неділю постарайтеся відпочити.

Рак

Раків чекає прихильність долі та всілякі блага. Всі фінансові питання будуть вирішуватися на вашу користь, на роботі вас оцінять, як хорошого фахівця, а близькі люди порадують турботою і ніжністю. У середині тижня є шанс зробити вдалу покупку. На вихідних отримаєте запрошення відпочити в приємному і теплому колі друзів.

Лев

Не переживайте з приводу фінансів - у вас все буде йти успішно. Постежте за станом здоров'я і займіться спортом. Виключіть алкоголь і постарайтеся менше курити, також дотримуйтесь режим дня. У середу і четвер вам можуть повернути старий борг. 2 і 3 жовтня зверніть увагу за членів своєї сім'ї – за вами нудьгують і дуже хочуть провести вихідні з вами разом.

Діва

Початок тижня буде напруженим - постарайтеся ні з ким не сваритися. Навіть якщо й потім помиритеся, думка про вас все одно буде зіпсована. З середи вас чекає захоплення чимось новим - будете приділяти час максимально. Можливо це захоплення в майбутньому почне приносити відмінні доходи. Грошей в борг постарайтеся не давати. На вихідних вас чекає приємне проведення часу.

Терези

У понеділок або вівторок отримаєте пропозицію про нову роботу або додаткове джерело заробітку. У середу і четвер можливі невпевненість і душевний розлад. Щоб відновити рівновагу, займіться прибиранням. Викидайте непотрібні речі - їх енергетика може розхитувати баланс в будинку. У п'ятницю і на вихідних ви звернете увагу на захоплення, для якого ніяк не могли вибрати час раніше. Зараз настав для нього час.

Скорпіон

Початок тижня принесе непорозуміння з начальством – не йдіть на конфлікт, постарайтеся спокійно оцінити ситуацію. Середа і четвер подарують сюрпризи тим, хто впевнений в собі та не боїться заздрісних поглядів з боку. Займіться своєю зовнішністю, приведіть волосся в порядок, купіть необхідну косметику. У п'ятницю і суботу можуть бути неприємні події в особистому житті – винен ваш характер. Неділя принесе гарний настрій і приємні знайомства.

Стрілець

Доведіть до ладу ваші справи. Вдалими днями для цього стануть понеділок і вівторок – у вас буде можливість оцінювати справи об'єктивно. Розберіться з рахунками, боргами, бардаком будинку, почистьте комп'ютер або телефон – впустіть свіжу енергію у своє життя. П'ятниця і субота порадують грошима або пропозиціями. У неділю відпочиньте на самоті.

Козоріг

Тиждень стане дуже вдалим, і вам оптимізм буде заразливий. Проблеми будуть вирішуватися самі по собі. У понеділок можуть бути приємні новини по роботі або від родичів. Тим, хто вже у відносинах, зірки обіцяють романтичні моменти в середу або четвер. Самотні Козероги - зустрінуть майбутнього супутника життя. В кінці тижня зверніть увагу на угоди з нерухомості – вони можуть стати успішними.

Водолій

Гарний настрій на початку тижня і здатність знаходити спільну мову з людьми вам допоможуть. У середині тижня займіться своїм здоров'ям. Успіхи в кар'єрі будуть помірними. Можуть бути інтриги з боку недоброзичливців. П'ятниця і вихідні будуть напруженими – можливі проблеми в родині через ваших необдуманих дій. У неділю варто зайнятися медитацією або іншим видом розслаблення.

Риби

Тиждень буде неоднозначним - з хорошими та неприємними моментами. На початку тижня можуть бути труднощі в роботі, непорозуміння з колегами та сварки з близькими. Але не турбуйтеся – це тимчасові труднощі. Самоповага, дипломатичність і працьовитість вам допоможуть впоратися зі складними ситуаціями. Фінансова сфера буде успішною. На вихідних уникайте серйозних навантажень, не пийте багато алкоголю і будьте уважнішими на дорогах.