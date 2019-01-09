Проявіть мудрість: що зірки радять кожному знаку Зодіаку 9 січня

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Не будуйте грандіозних планів

В цей день важливо проявити мудрість і сміливість у прийнятті рішень. Нестандартні рішення принесуть вам хороші результати. А ось грандіозні плани краще залишити на інший день, сьогодні слідуйте своїм бажанням та інтуїції.

9 січня спробуйте розумно дивитися на все, що відбувається і орієнтуватися на те, що виходить краще всього. Якщо прислухаєтеся до свого серця, то все складеться найкращим чином.

Овен

В цей день Овен знайде внутрішню свободу і радість буття. 9 січня обіцяє бути яскравим і незабутнім, а легкість та невимушеність в спілкуванні допоможуть вам створити вдома атмосферу довіри і повного взаєморозуміння.

Телець

Сприятливий день для звернення до начальства з яким-небудь проханням. Партнери сьогодні підуть з вами на співпрацю. Також можливе здійснення комерційних операцій, які в недалекому майбутньому принесуть бажаний результат. Сьогодні вас може очікувати переміщення вгору по службових сходах.

Близнюки

Планети попереджають жінок про можливе швидке завершення романтичного захоплення. Чоловікам доведеться обирати між приємним і необхідним. Правильно зроблений вибір принесе зміни, які збільшать шанси на успіх. Ймовірна незапланована поїздка.

Рак

Сьогоднішній день обіцяє дрібні неприємності. Тому важливо бути обережним і уважним при виконанні будь-якої справи. Особливо уважно поставтеся до комерційних операцій, витрат. Не варто робити великих покупок.

Лев

Сьогодні варто уважно поставитися до свого здоров'я. Виключіть фізичні навантаження і алкоголь. Спокійний відпочинок з книгою або спілкування з близькою людиною дадуть необхідний запас енергії і зробить ваш день приємним.

Діва

Життєвий потенціал Дів сьогодні знаходиться на високому рівні. Ентузіазм і оптимізм сприятливо позначиться на просуванні справ. День гарний для фізичних навантажень та сімейних відносин. З'явиться можливість піднятися по службових сходах.

Ваги

Вдалий період для реалізації ідей і планів попередніх діб. Цей день сприятливий для зміни роботи. Ділові контакти та комерційні операції в недалекому майбутньому принесуть прибуток. Посиляться інтуїція, дар передбачення і переконання, що позитивно позначиться на стосунках з близькими людьми та колегами.

Скорпіон

Перша половина дня сприятлива і принесе впевненість у власних силах і душевну рівновагу. Сьогодні близькі люди будуть намагатися підтримати вас, через що будь-яка неприємність буде сприйматися досить спокійно. Слід уникати любовних пригод і виключити нові знайомства.

Стрілець

Сьогодні побутові проблеми вийдуть на передній план. Якщо виникнуть запитання або складності - зверніться до друзів, їх досвід надасть незамінну допомогу. До речі, день вдалий для придбань, а розпочаті раніше клопоти про придбання нерухомості завершаться сприятливо.

Козеріг

Сприятливий день для завершення справ, які накопичились або виконання прийнятих раніше зобов'язань. Не виключено, що в деяких справах, вам доведеться звернутися за допомогою до близьких. Не відмовляйтеся від такої можливості. Вирышення проблем може ускладнити ваша запальність.

Водолій

День сприятливий, оскільки сьогодні вас чекає приємна новина, яка допоможе прояснити деякі моменти. Не залишайте без уваги турботу ближніх про вас. Сьогодні ваш партнер спробує вас здивувати.

Риби

Не беріться за роботу, яка стосується серйозних фізичних навантажень. Зараз ви схильні приймати рішення під впливом емоцій, а це може спровокувати конфлікт. Однак у сердечних справах вас чекатимуть приємні сюрпризи.

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