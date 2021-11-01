Свято 1 листопада: що не можна робити, що потрібно обов'язково і у кого день ангела

1 листопада 2021 року згідно з православним церковним календарем згадують про перенесення мощей святого, преподобного Іоанна Рильського. У народі свято називається Іванов день, і він має свої унікальні традиції.

Що можна і не можна робити у свято, прикмети, звичаї, хто святкує день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі Lite.

Важливі традиції Іванова дня

Раніше в це свято проводжали осінь і зустрічали зиму. Колись з Іванова дня починалися справжні морози.

"Хто в листопаді не мерзне, тому і в водохресну холоднечу не замерзнути", - свідчила одна з приказок.

Цей день також називали Конюховим, і багато традицій були пов'язані з кіньми. Тварин потрібно було захищати від нечисті.

Від злих духів потрібно було захищати і житло. Щоб це зробити, потрібно обійти з запаленою свічкою кімнати.

Виконати заповітне бажання можна за допомогою яблука. На ніч покласти його під свою подушку, а вранці з'їсти.

У селах насипали корми сорокам. Якщо птахи прилетіли і спокійно клювали корм, то це означає, що домовик турбувати господарів не буде

Прикмети на 1 листопада

Птахи летять високо - снігу буде багато, низько - до морозної зими.

Пішов сніг - весна буде холодною і дощовою.

Потепління в цей день обіцяє теплу весну, і м'яку зиму.

Добре підмерзла земля перед снігопадом - чекай врожайного року.

Якщо людина народилася 1 листопада, то вона буде відрізнятися деякою балакучістю, і її талісманом є гранат.

Що строго заборонено робити в Іванів день

Скупитися і судити жебраків і бездомних. У цей день прийнято подавати милостиню - якщо відмовити в подаянні, рік проведете в злиднях.

Годувати птахів на перехрестях, щоб не плодити нечисть.

Приймати подарунки від малознайомих людей.

Ходити на масові заходи і знаходиться серед великого скупчення людей.

Сваритися і сперечатися - наслідки можуть довго вам відгукатися.

Вивішувати випраний одяг на вулиці, а краще - перенести прання на інший день.

У цей день привітання з днем ангела приймають:

Дмитро, Іван, Леонтій, Михайло, Микола, Павло, Петро, Сергій, Фелікс.