Свято 1 листопада: що не можна робити, що потрібно обов'язково і у кого день ангела
1 листопада 2021 року згідно з православним церковним календарем згадують про перенесення мощей святого, преподобного Іоанна Рильського. У народі свято називається Іванов день, і він має свої унікальні традиції.
Що можна і не можна робити у свято, прикмети, звичаї, хто святкує день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі Lite.
Важливі традиції Іванова дня
Раніше в це свято проводжали осінь і зустрічали зиму. Колись з Іванова дня починалися справжні морози.
"Хто в листопаді не мерзне, тому і в водохресну холоднечу не замерзнути", - свідчила одна з приказок.
Цей день також називали Конюховим, і багато традицій були пов'язані з кіньми. Тварин потрібно було захищати від нечисті.
Від злих духів потрібно було захищати і житло. Щоб це зробити, потрібно обійти з запаленою свічкою кімнати.
Виконати заповітне бажання можна за допомогою яблука. На ніч покласти його під свою подушку, а вранці з'їсти.
У селах насипали корми сорокам. Якщо птахи прилетіли і спокійно клювали корм, то це означає, що домовик турбувати господарів не буде
Прикмети на 1 листопада
- Птахи летять високо - снігу буде багато, низько - до морозної зими.
- Пішов сніг - весна буде холодною і дощовою.
- Потепління в цей день обіцяє теплу весну, і м'яку зиму.
- Добре підмерзла земля перед снігопадом - чекай врожайного року.
Якщо людина народилася 1 листопада, то вона буде відрізнятися деякою балакучістю, і її талісманом є гранат.
Що строго заборонено робити в Іванів день
- Скупитися і судити жебраків і бездомних. У цей день прийнято подавати милостиню - якщо відмовити в подаянні, рік проведете в злиднях.
- Годувати птахів на перехрестях, щоб не плодити нечисть.
- Приймати подарунки від малознайомих людей.
- Ходити на масові заходи і знаходиться серед великого скупчення людей.
- Сваритися і сперечатися - наслідки можуть довго вам відгукатися.
- Вивішувати випраний одяг на вулиці, а краще - перенести прання на інший день.
У цей день привітання з днем ангела приймають:
Дмитро, Іван, Леонтій, Михайло, Микола, Павло, Петро, Сергій, Фелікс.
Раніше ми писали про всі церковні свята, які ми будемо відзначати в листопаді 2021.
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