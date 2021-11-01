Праздник 1 ноября: что нельзя делать, что нужно обязательно и у кого день ангела
1 ноября 2021 согласно православному церковному календарю вспоминают о перенесении мощей святого, преподобного Иоанна Рыльского. В народе праздник называется Иванов день, и он имеет свои уникальные традиции.
Что можно и нельзя делать в праздник, приметы, обычаи, кто празднует день ангела - читайте ниже в нашем материале Lite.
Важные традиции Иванова дня
Раньше в этот праздник провожали осень и встречали зиму. Некогда с Иванова дня начинались настоящие морозы.
"Кто в ноябре не мерзнет, тому и в крещенскую стужу не замерзнуть", - гласила одна из поговорок.
Этот день также называли Конюховым, и многие традиции были связаны с лошадьми. Животных нужно было защищать от нечисти.
От злых духов нужно было защищать и жилье. Чтобы это сделать, нужно обойти с зажженной свечой комнаты.
Исполнить заветное желание можно при помощи яблока. На ночь положить его под свою подушку, а утром съесть.
В деревнях насыпали корма сорокам. Если птица прилетела и спокойно клевала корм, то это означает, что домовой тревожить хозяев не будет
Приметы на 1 ноября
- Птицы летят высоко - снега будет много, низко - к морозной зиме.
- Пошел снег - весна будет холодной и дождливой.
- Потепление в этот день обещает теплую весну, и мягкую зиму.
- Хорошо подмерзла земля перед снегопадом - жди урожайного года.
Если человек родился 1 ноября, то он будет отличаться некоторой болтливостью, и его талисманом является гранат.
Что строго запрещено делать в Иванов день
- Скупиться и судить нищих и бездомных. В этот день принято подавать милостыню - если отказать в подаянии, год проведете в нищете.
- Кормить птиц на перекрестках, чтобы не плодить нечисть.
- Принимать подарки от малознакомых людей.
- Ходить на массовые мероприятия и находится среди большого скопления людей.
- Ссориться и спорить - последствия могут долго вам аукаться.
- Вывешивать постиранную одежду на улице, а лучше - перенести стирку на другой день.
В этот день поздравления с днем ангела принимают:
Дмитрий, Иван, Леонтий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей, Феликс.
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