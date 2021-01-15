Купання в ополонці на Водохреща 2021: як зануритися і не захворіти

Експерти розповіли, як підготуватися до купання в ополонці на Водохреща (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Водохреще святкують в Україні щорічно 19 січня. Основна традиція цього свята – купання в ополонці. Вперше вона з'явилася на початку 19 століття, але особливу популярність отримала у 80-х роках. Люди вірять, що такі купання на Хрещення можуть "змити" всі гріхи, дати очищення і міцне здоров'я.

Вважається, що вода в цей день має чарівну силу, вона дає зцілення і здоров'я на весь рік вперед. Про те, як правильно підготуватися до купання в ополонці та не захворіти після крижаної води, розповіли у виданні УНІАН.

Як підготуватися:

Якщо ви раніше не занурювалися в ополонку, то готуватися до цього треба заздалегідь. Для цього потрібно виконувати наступні процедури:

За два тижні до Водохреща почати готувати організм: обтиратися холодною водою, приймати гарячий душ, виходити на вулицю в домашньому одязі на кілька хвилин.

Новачкам не варто занурюватися в ополонку при температурі нижче -5 градусів.

Не можна купатися на Водохреща у диких і непідготовлених водоймах. Ополонка повинна бути обладнана, а поруч повинні бути рятувальники. До 19 січня у багатьох містах готують ополонки у формі хреста та облаштовують безпечні до неї підходи. Поруч чергують рятувальники, поліція і медики.

За годину до пірнання слід обов'язково поїсти. А ось вживати алкоголь у день купання категорично заборонено.

Перед зануренням у воду потрібно провести розминку або пробігтися на місці.

До води не можна підходити у слизькому взутті, наприклад, гумових капцях. Вибирайте зручне, неслизьке і те, що легко знімається.

Жінкам рекомендується купатися в сорочках.

Як купатися:

Зробіть розминку, а потім швидко знімайте одяг і поступово заходьте у воду.

Стрибати вниз головою категорично заборонено – це може призвести до шоку від холоду.

Новачкам можна перебувати у воді не більше 10 секунд, більш досвідченим – не більше 30 секунд.

Вийшовши з води, потрібно пробігтися, насухо витертися і швидко одягатися.

Після купання потрібно випити гарячий чай

Кому купатися не можна:

У кого є захворювання носопролигу, придаткових порожнин носа, отити

Тим. що нещодавно перенесли захворювання легенів, пневмонію, астму

Людям із захворюваннями серцево-судинної системи

Людям з цукровим діабетом

Тим, у кого є епілепсія, травми голови та спини, склероз судин, енцефаліт

Людям з венеричними захворюваннями та сечостатевої системи

Також не можна купатися дітям до 7 років, вагітним жінкам і літнім людям

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