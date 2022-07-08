Фатальні помилки чоловіків на першому побаченні: продовження точно не буде!

Перше побачення - ваш шанс справити правильне враження, щоб стосунки могли піти далі. Як же не "облажатися" під час зустрічі та спілкування?

Неохайний зовнішній вигляд

Деталі - це перше, на що дивиться жінка, коли йде на зустріч з чоловіком. А вбивця хорошого першого враження - це погана гігієна.

Сюди ж можна віднести й неприємний запах з рота - так ви точно відлякаєте всіх жінок.

Прибуття із запізненням

Зазвичай жінки змушують вас чекати. Чоловіка, який запізнився на перше побачення більш ніж на 5 хвилин, прямо кваліфікують як безвідповідального та позбавленого галантності.

Вульгарність та грубість

Використання вульгарної та грубої лексики ні в якому разі не буде зброєю спокушання. Це помилка, яка може дорого коштувати, особливо для першого враження.

І справа навіть не в лайці чи неповажливому ставленні до жінки. Це може бути, наприклад, коли ви критикуєте третю особу, випадкових перехожих, під час побачення.

Розмови про колишніх

Жінка одразу зробить висновок: або ви все ще любите свою колишню і не можете пережити розрив, або ви намагаєтеся порівняти її з жінкою перед вами. Іноді така дія відбувається мимовільно з боку чоловіка, однак це все одно помилка.

Самовпевненість

Пишатися собою - це нормально, але бути претензійним і самозакоханим - це дійсно неправильно. Ви не на співбесіді, де вам потрібно хвалитися своїми якостями та досягненнями

Відсутність галантності

Відчиніть перед нею двері авто чи ресторану - ви покажете себе з кращого боку. Хороші манери і галантність - це завжди на часі.

Скупість

Деякі жінки не сприймають чоловіка, який не оплачує рахунок під час першої зустрічі. Так чоловік показує, що не готовий взяти відповідальність на себе під час стосунків. Скупість ніколи не призводила до другого побачення.

Бажання затягнути в ліжко на першому побаченні

Якщо чоловік одразу намагається затягнути вас у ліжко - це єдине, що його цікавить. Після такого слідуватиме відмова, а другої зустрічі точно вже не буде.