Не здавайте позицій: докладний гороскоп для знаків Зодіаку на 23 січня

Гороскоп на 23 січня. Фото: instagram.com/horo_everyday

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на середу

23 січня, в середу, зірки рекомендують знакам Зодіаку не здавати позицій, саморозвиватися і активно вирішувати особисті проблеми.

Повний гороскоп для всіх знаків опублікована на сторінці horo_everyday в Instagram.

Овен

23 січня 2019 року Овну кинуть виклик не тільки колеги по роботі, але і деякі з друзів. Ви навіть подумаєте, не помилилися? Насправді, вас хочуть викликати на рівний бій, тому не здавайте позицій. Настрій може зіпсувати далекий родич, коли пред'явить Овну те, чого не було. Посміхайтеся ширше, тоді все налагодиться!

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Телець

Гороскоп радить Тельцю на час забути про роботу, вона не втече. А ось зовнішністю і оновленням гардероба потрібно зайнятися. Особливо, якщо ви давно на все це відклали гроші. Поспішати в любові – собі нашкодити. Можливо, що закоханий Телець квапить події, що заважає йому краще пізнати не тільки характер нового обранця, але і його звички.

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Близнюки

23 січня 2019 року Близнюкам не заважає відвідати психологічні тренінги, семінари і навчальні курси. Все те, що націлене на нові знання – корисно і ефективно. В особистій сфері не уявіть себе Богом, інакше так і залишитеся в гордій самоті. Відмінно підуть у Близнюків фінансові справи, але від спокус взяти банківський кредит краще відмовитися.

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Рак

Гороскоп обіцяє Раку приємне збіг обставин, який відіб'ється на професійній сфері. Вам вдасться без проблем просунутися по кар'єрних сходах, причому, руку в якості підтримки протягнуть навіть конкуренти. Щоб Раку не захворіти в розпал зими, необхідно пропити вітаміни. Порадьтеся з лікарем, які саме.

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Лев

23 січня 2019 року Льву нудьгувати не доведеться – робота, домашні клопоти, поїздки та наради. Вам навіть захочеться загубитися, щоб зробити перепочинок. Частіше бувайте на вулиці, ходіть пішки і забудьте про фінансові проблеми. Для душевної рівноваги Леву корисна йога і медитація.

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Діва

Гороскоп не рекомендує Діві відмовлятися від складних завдань, адже начальство спеціально розробив їх для вашої персони. З'являться гідні джерела доходу, можливо, в інтернеті. Відмінний день для термінових покупок, тому не забудьте гаманець вдома. З побутовими питаннями Діві допоможуть впоратися не тільки родичі, але і сусіди.

Ваги

23 січня 2019 року Терези будуть базікати без угаву, причому, по справі, і просто так. Зупинити ваш потік думок і слів здатний лише той, що ще балакучіший. Шукайте приємних співрозмовників, щоб не відчувати себе самотнім. В амурних справах Ваг однозначно пощастить. Нарешті-то, кому-то з шанувальників пощастить з вами поспілкуватися наодинці.

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Скорпіон

Гороскоп рекомендує Скорпіону з раннього ранку обрати напрям, у якому вона буде рухатися. І не обов'язково у робочому плані, але і в любовній сфері. Ви потрапили в таку плутанину, що тепер самі маєте сумніви. Скорпіону слід акцентувати увагу на самопочутті. Якщо давно турбують болі в спині, то потрібно звернутися в лікарню.

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Стрілець

23 січня 2019 року Стрільцеві доведеться активно вирішувати не виробничі, а особисті проблеми. Знайдіть для цього час. Навіть якщо будуть відволікати і в чомусь дорікати. Хороший день для заняття фітнесом, дієти та очищення організму. Бажано, щоб всі ці процедури Стрілець заздалегідь планував. І ніяких експериментів з організмом!

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Козеріг

Гороскоп пророкує Козерогові вигідний контракт з фірмами, про яких чудово відгукуються багато успішні комерсанти. Ви нарешті досягли того рівня, коли можна самому все вирішувати, без страху вкладати гроші і керувати бізнес-процесом. Козерогові слід налагодити відносини з людиною, з яким він уже не один місяць у сварці.

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Водолій

23 січня 2019 року Водолію можна займатися, як розумової, так і фізичної роботою. Ніщо вам не зашкодить, навпаки. Принесе задоволення і прибуток. У вас прокинуться таланти педагога, комерсанта та економіста. Тільки не намагайтеся себе зламати, не вийде. Водоліям потрібно зв'язатися з людьми, які щиро допоможуть пробитися вгору.

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Риби

Гороскоп обіцяє Рибам критичний день, коли доля буде сурова, а багато друзів відмовляться допомогти. Добре, що ви від природи мудрі, інакше б точно пішли в затяжну депресію. З фінансами немає проблем, але розраховувати на нову прибуток, не варто. Можливо, що Рибам доведеться віддати частину грошей за лікування близького родича. Але це благородна справа.

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До речі, рекомендуємо звернути увагу на правила поведінки, якими не варто нехтувати під час коридору затемнень в січні.

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