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Чому шлюб Кейт Міддлтон і принца Вільяма все ще не розвалився: інсайдери повідомили цікаві деталі

Lite » Стиль життя 19.12.2019 - 16:48
Чому шлюб Кейт Міддлтон і принца Вільяма все ще не розвалився: інсайдери повідомили цікаві деталі
Принц Вільям і Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Інсайдери підкреслюють, що незважаючи на зайнятість, принц Вільям - відмінний батько

Королівська пара 37-річних Кейт Міддлтон і принц Вільям — одна з найбільш відомих, обговорюваних і вже точно зразкових пар. При цьому подружжя вкрай рідко потрапляють у скандали, пов'язані з "бажанням розлучитися". Інсайдери королівського двору заспокоюють багатомільйонну армію шанувальників пари - Кейт і Вільям не "будують" щасливих відносин на публіку і не "грають ролей". Вони дійсно відчувають один до одного щирі почуття, незважаючи на тотальний тиск, під впливом якого постійно знаходяться. Як з'ясувалося, міцний шлюб Міддлтон і принца Вільяма зберігається таким саме завдяки характеру герцогині Кембриджської.

Так, за словами джерел королівської сім'ї, завидний спокій і самовладання Кейт Міддлтон допомагають врівноважити стрес і напруженість, яку привносить в їх життя роль принца Вільяма.

“Вони прекрасно доповнюють один одного. Навіть коли Вільям вимовляє великі речі, Кейт не залишається осторонь: вона спілкується з високопосадовцями та їх дружинами. Удвох їм легше справлятися з королівськими обов'язками", - повідомляють джерела.

Чому шлюб Кейт Міддлтон і принца Вільяма все ще не розвалився: інсайдери повідомили цікаві деталі

Принц Вільям і Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Більш того, шлюб Кейт і Вільяма іноді називають "старомодним". Однак саме ця тяга до традицій і робить союз міцним.

Також за словами королівського експерта, важливу роль у зміцненні відносин зіграло включення Вільяма в сім'ю Міддлтон, де все дуже близькі один одному. Таке оточення додало майбутньому королю рівноваги і успіх серед своїх рідних. Герцог Кембриджський проявляє себе не тільки як прекрасний правитель, але і як люблячий чоловік і турботливий батько.

Нагадаємо, днями Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали ще одну святкову подію: прийом для британського дипломатичного співтовариства, яке базується в Лондоні і підтримує роботу королівської родини у Великобританії вдома і за кордоном.

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Новини України Кейт МіддлтонПринц Вільям
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