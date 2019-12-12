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Королівський вихід: Кейт Міддлтон блищить у палаці в розкішній сукні і дорогоцінній тіарі

Lite » Мода 12.12.2019 - 10:32
Королівський вихід: Кейт Міддлтон блищить у палаці в розкішній сукні і дорогоцінній тіарі
Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня відвідала щорічний прийом для дипломатів

Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали прийом для британського дипломатичного співтовариства, що базується в Лондоні і підтримує роботу королівської родини у Великобританії вдома і за кордоном. Захід відбувається щороку напередодні Різдва і збирає масу гостей і представників королівської сім'ї. Крім Кейт і Вільяма, в Букінгемському палаці дипломатів зустрічали Єлизавета II, герцогиня Корнуольська та інші члени знаменитої династії. Але Кейт зрозуміло, блищала яскравіше всіх.

Королівський вихід: Кейт Міддлтон блищить у палаці в розкішній сукні і дорогоцінній тіаріКейт Міддлтон підкорила своєю красою (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Для виходу вона вибрала воістину королівський наряд: сукню з чорного оксамиту у підлогу від одного зі своїх улюблених брендів – Alexander McQueen. Зшита на замовлення, вона підкреслювала всі переваги фігури герцогині: її тонку талію, бездоганну поставу і тендітні плечі. Незвичайний виріз на грудях допоміг у всій красі продемонструвати розкішне кольє з великими каменями.

Королівський вихід: Кейт Міддлтон блищить у палаці в розкішній сукні і дорогоцінній тіарі

Кейт в розкішному образі (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Також із аксесуарів вона вибрала масивні сережки, а головною прикрасою стала тіара з перлами і діамантами Cambridge Lovers Knot, яка вже стала відома як Кембриджська тіара. Цю прикрасу Кейт подарувала Єлизавета II, а до цього нею володіла принцеса Діана. Ще одна помітна деталь образу – Вікторіанський орден, який підтверджує титул Міддлтон Дами Великого Хреста Королівського Вікторіанського ордена. Дане звання королева присвоїла герцогині Кембриджській на 8-ю річницю весілля з принцом Вільямом. Завершували образ Кейт її фірмовий легкий макіяж зі стрілками і вечірня укладка.

Королівський вихід: Кейт Міддлтон блищить у палаці в розкішній сукні і дорогоцінній тіаріКоролівський вихід: Кейт Міддлтон блищить у палаці в розкішній сукні і дорогоцінній тіаріКоролівський вихід: Кейт Міддлтон блищить у палаці в розкішній сукні і дорогоцінній тіарі

Прийом, як завжди, пройшов з розмахом (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Принц, одягнений у фрак з орденами, склав ідеальну пару своїй дружині. А королева Єлизавета з'явилася в білій сукні, білих рукавичках і вишуканих прикрасах. Вона вибрала Володимирську тіару, інкрустовану діамантами і смарагдами. А до неї – кольє, сережки та браслети з комплекту.

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