Снігова королева: топ-5 зимових образів Кейт Міддлтон на всі випадки життя

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Від прогулянки з рідними до зустрічі Нового 2020 року - Кейт Міддлтон показує образи на будь-який випадок

Кейт Міддлтон - одна з найбільш обговорюваних персон у світі і представниць королівської сім'ї Великобританії. За першість з нею може "поборотися" лише Меган Маркл. Образи герцогині Кембриджської обговорюють більш ретельно і детально, ніж її важливі офіційні виходи. Однак стилісти дружини принца Вільяма до такого виклику готові! LITE пропонуємо розглянути топ-5 найбільш вдалих і стильних зимових виходів Кейт Міддлтон, які з легкістю можна повторити.

В офіс

Стиль Кейт Міддлтон - сама стриманість. Все ж королівський дрес-код має певні правила, порушувати які не варто (хіба що зовсім трохи на світських гала-вечерях). Герцогиню Кембриджську вкрай рідко побачиш з глибоким декольте, розрізами до середини стегна і т. д. Та й дружині принца Вільяма по душі інший стиль - більш спортивний, комфортний і повсякденний. Приміром, костюм з водолазкою. Один з таких образів Міддлтон продемонструвала під час офіційного візиту співробітників кафедри психології та мовних наук в Лабораторії нейронауки Університетського коледжу Лондона.

Міддлтон вибрала костюм насиченого винного відтінку, який складається із жакета, а також міні-спідниці. Довершує образ чорна водолазка, а також чорні колготки. До речі, саме колготки в даному образі нівелюють "відвертість міні-образу". Такий варіант відмінно підійде для офісу та ділових зустрічей - стримано і в той же час "з жіночою грайливістю".

Кейт Міддлтон демонструє ідеальний офісний образ (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

На побачення або зустріч з подругами

Ще один утеплений варіант на зиму - в силуетній зеленій сукні довжини трохи вище коліна. Міддлтон взагалі вкрай рідко зустрінеш в максі або міді. Плаття яскравого зеленого відтінку прикрашене оригінальними декоративними кишенями, що додає образу якоїсь грайливості. І знову свій образ герцогиня Кембриджська доповнює чорними колготками, а також улюбленими чорними черевиками L. K. Bennett на шнурівці і стійкому каблучку.

До речі, в такому образі герцогиня Кетрін відвідала школи Lavender Primary School і Alperton Community School. Герцоги Кембриджські приділяють багато уваги системі освіти у Великобританії.

Ми ж радимо придивитися до такого луку для походу в кіно з подругою. Або ж на побачення.

Кейт Міддлтон в зеленій повсякденній сукні (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Також зверніть увагу на ще один більш "урочистий" образ Кетрін - у довгому утепленному пальті болотного відтінку, замшевих чоботях на шпильці, а також у теплому шарфі. Довершують образ довгі рукавички і зелена сумочка. Чим не варіант для зимової прогулянки з коханим?

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Для зустрічі Нового 2020 року

"Класичний" різдвяний образ герцогині Кембриджської по достоїнству оцінили шанувальники Королівської сім'ї. Міддлтон з'явилася в минулому році на публіці у картатій спідниці довжини міді, чорній кофтині на гудзиках, а також доповнила свій образ замшевими чобітками на шпильці. Вийшло і стримано, і святково, і якось по-домашньому затишно. Врешті-решт, шотландська клітка - завжди ідеальний варіант для зустрічі новорічних свят.

"Різдвяна" Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

На сімейну прогулянку

Один з недавніх образів, в яких Міддлтон з'явилася на публіці - в простому спортивному вбранні на кожен день. У такому образі дружина принца Вільяма разом з членами благодійної організації Family Action відвідала ферму в графстві Бакінгемшир. Міддлтон поспілкувалася з дітьми великої родини, також стала гостею свята на честь Різдва.

Як завжди, окремої уваги заслуговує образ герцогині. Мідлтон з'явилася перед камерами в простих синіх джинсах, теплом зеленому светрі, а також пуховій червоній куртці. На ніжках - зручні шкіряні черевики і теплі шкарпетки. Відмінний образ для зимової прогулянки по засніженому парку.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

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