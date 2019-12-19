Почему брак Кейт Миддлтон и принца Уильяма все еще не развалился: инсайдеры сообщили интересные детали

Принц Уильям и Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Инсайдеры подчеркивают, что несмотря на занятость, принц Уильям - отличный отец

Королевская пара 37-летних Кейт Миддлтон и принц Уильям — одна из самых всемирно известных, обсуждаемых и уж точно примерно-образцовых пар. При этом супруги крайне редко попадают в скандалы, связанные с “желанием развестись”. Инсайдеры королевского двора успокаивают многомиллионную армию поклонников пары - Кейт и Уильям не “строят” счастливых супругов на публику и не “играют ролей”. Они действительно испытывают друг к другу искренние чувства, несмотря на тотальное давление, под воздействием которого постоянно находятся. Как выяснилось, крепкий брак Миддлтон и принца Уильяма сохраняется таковым именно благодаря характеру герцогини Кембриджской.

Так, по словам источников королевской семьи, завидное спокойствие и самообладание Кейт Миддлтон помогают уравновесить стресс и напряженность, которую привносит в их жизнь роль принца Уильяма.

“Они прекрасно дополняют друг друга. Даже когда Уильям произносит большие речи, Кейт не остается в стороне: она общается с высокопоставленными лицами и их женами. Вдвоем им легче справляться с королевскими обязанностями”, - сообщают источники.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Более того, брак Кейт и Уильяма иногда называют “старомодным”. Однако именно эта тяга к традициям и делает союз крепким.

Также по словам королевского эксперта, немаловажную роль в укреплении отношений сыграло включение Уильяма в семью Миддлтон, где все очень близки друг другу. Такое окружение придало будущему королю равновесия и успех среди своих родных. Герцог Кембриджский проявляет себя не только как прекрасный правитель, но и как любящий муж и заботливый отец.

Напомним, на днях Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили еще одно праздничное событие: прием для британского дипломатического сообщества, которое базируется в Лондоне и поддерживает работу королевской семьи в Великобритании дома и за рубежом.