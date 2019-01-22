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Ці пісні претендують на Оскар. Слухайте на здоров'я

Lite » Стиль життя 22.01.2019 - 19:01
Ці пісні претендують на Оскар. Слухайте на здоров'я
Колаж РБК-Україна

Ми зібрали для вас топ пісень з фільмів-претендентів на найпрестижнішу кінонагороду

Оголошені всі номінанти премії Оскар 2019, яка відбудеться вже 24 лютого в Голлівуді. Звичайно ж, багатьом не терпиться дізнатися, хто з акторів та актрис отримає в цьому році статуетку, а також, який фільм чекає тріумф.

Але ж є серед вас меломани, які люблять кіно не тільки за яскраву картинку, карколомний сюжет та божевільні спецефекти. Ми впевнені, що знайдеться чимало тих, кого у фільмах зачаровує музика.

За Оскар 2019 в номінації "Краща пісня" поборються фільми "Народження зірки", "Чорна Пантера", "Пампушка", "RBG" і "Мері Поппінс повертається".

Слухайте ці неймовірні музичні твори, та вибирайте для себе фаворитів.

"Shallow" - "Народження зірки"

Пісня "Shallow" з фільму "Народження зірки"

"All the Stars" - "Чорна Пантера"

Пісня "All the Stars" з фільму "Чорна Пантера"

"Girl In The Movies" - "Пампушка"

Пісня "Girl In The Movies" з фільму "Пампушка"

"i'll Fight" - "RBG"

Пісня "i'll Fight" з фільму "RBG"

"The Place Where Lost Things Go" - "Мері Поппінс повертається"

Пісня "The Place Where Lost Things Go" з фільму "Мері Поппінс повертається"

До речі, названі лауреати престижної кінопремії Critics' Choice Awards 2019.

Раніше були оголошені номінанти на премію BAFTA 2019.

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