Ці пісні претендують на Оскар. Слухайте на здоров'я

Колаж РБК-Україна

Ми зібрали для вас топ пісень з фільмів-претендентів на найпрестижнішу кінонагороду

Оголошені всі номінанти премії Оскар 2019, яка відбудеться вже 24 лютого в Голлівуді. Звичайно ж, багатьом не терпиться дізнатися, хто з акторів та актрис отримає в цьому році статуетку, а також, який фільм чекає тріумф.

Але ж є серед вас меломани, які люблять кіно не тільки за яскраву картинку, карколомний сюжет та божевільні спецефекти. Ми впевнені, що знайдеться чимало тих, кого у фільмах зачаровує музика.

За Оскар 2019 в номінації "Краща пісня" поборються фільми "Народження зірки", "Чорна Пантера", "Пампушка", "RBG" і "Мері Поппінс повертається".

Слухайте ці неймовірні музичні твори, та вибирайте для себе фаворитів.

"Shallow" - "Народження зірки"

"All the Stars" - "Чорна Пантера"

"Girl In The Movies" - "Пампушка"

"i'll Fight" - "RBG"

"The Place Where Lost Things Go" - "Мері Поппінс повертається"

