Павло Глоба назвав головних щасливчиків кінця зими: не впустіть свій шанс!

Овен

Останній тиждень лютого буде для Овна сприятливим у виконанні бажань. Астролог говорить, що вам в любовній сфері не особливо пощастить 25 і 26 числа, так що поки не проявляйте ініціативу. А ті, хто у стосунках, зосередьтеся на домашніх справах. Якщо ви хочете підвищити прибуток, подумайте про навчання новим навичкам. Розвиток не повинен стояти на місці, особливо якщо ви зайняті у сфері медицини.

Телець

Тельцям буде корисно оточити себе оптимістичними, добрими людьми. Цей час буде ідеальним для просування нових ідей. Ви можете сподобатися начальству або ж залучити інвесторів. Цей тиждень є ідеальним часом для знайомств, флірту і романтики. Якщо ви рішуче налаштовані знайти другу половинку, стати щасливішими - вас чекає успіх. Астролог попередив, що Тельців можуть чекати неприємності 25 лютого - в найнебезпечніший день тижня.

Риби

Цих людей чекає великий успіх у спілкуванні з іншими людьми і побудові стосунків. Риб чекає вирішення накопичених проблем в сім'ї, любові і дружбі. Що стосується фінансової сфери, то тут вам варто більше часу приділяти обережності. Великих проблем у бізнесі і на роботі можна уникнути, якщо довіряти тільки фактам. Астролог рекомендує побоюватися людей, що розпускають чутки і часто брешуть.