Тиждень романтизму і спонтанних дій: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 25 по 31 жовтня

Гороскоп на жовтень 2021 говорить про те, що більшість представників зодіакального сузір'я до кінця місяця стануть романтичними та почнуть більше довіряти інтуїції. Це призведе до спонтанних рішень, непорозумінь у відносинах і дратівливості.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 25 по 31 жовтня. Про це інформує Lunday.

Овен

Хорошу репутацію забезпечать на цьому тижні працьовитість, цілеспрямованість і сумлінність. На вівторок і середу планів особливих не будуйте – можуть бути дрібні негаразди. З четверга по суботу можливі цікаві пропозиції в діловій та особистій сфері. Слухайте свою інтуїцію - вона підкаже, на що варто погодитися, а від чого – відмовитися. У неділю чекайте приємний сюрприз.

Телець

Ваше вміння нестандартно розв'язувати звичайні проблеми вам стане в пригоді. Не здумайте лінуватися! Вівторок і середа стануть вдалими в плані комунікацій, а друга половина тижня стане справжнім випробуванням на міцність. Можуть бути конфлікти з колегами, фінансові труднощі, погіршення самопочуття – це виб'є з колії та змусить нервувати. Дійте по ситуації та постарайтеся бути дипломатичними. А ось в особистому житті вас чекає справжній успіх. У неділю чекайте хороших новин.

Близнюки

Будьте обережні, оскільки зараз ви закладаєте фундамент подій в майбутньому. Не пропустіть момент на початку тижня - дерзайте! До нових проєктів і пропозицій підходите обдумано, емоції візьміть під контроль. Спільну мову з іншими людьми знайдете без проблем. З діловими партнерами укладіть вдалу угоду. В особистих відносинах буде все стабільно. На вихідних не налягайте на жирну їжу та алкоголь – всього в міру.

Рак

З понеділка на вас звалять додаткові клопоти та є ризик, що не всі вони будуть приємними. Вівторок і середа будуть чудовими, очікуються вигідні угоди та приємні довготривалі знайомства важливі справи варто закінчити на цьому тижні, не відкладайте. А 30 і 31 жовтня варто відправитися на святкові заходи – буде багато задоволення.

Лев

Відповідальність і підприємливість позитивно позначиться в понеділок на роботі. З вівторка по четвер доведеться багато переміщатися і брати активну участь в житті колективу. У родині будьте обережніше - у вас проявляться замашки деспота. Це загрожує конфліктами та образами з боку близьких родичів. На вихідних запросіть в гості приємних людей, кого давно знаєте і довіряєте.

Діва

Останній тиждень жовтня подарує кілька цікавих справ. У вівторок відчуєте тягу до отримання нових знань, постарайтеся не втратити цей інтерес. Будьте обережні в першій половині тижня - є ризик нарватися на шахраїв. Одиноким Дівам не варто довіряти новим знайомим, постарайтеся трохи краще вивчити людину. Неділю проведіть з друзями.

Терези

Початок тижня принесе позитив - позитивні зміни в бізнесі та на роботі. Вівторок і середа стануть напруженими – можливі суперечки, грошові негаразди та проблеми в особистих відносинах. У четвер ситуація кардинально зміниться - чекайте приємну несподіванку, яка прожене негатив попередніх днів. На вихідних заплануйте поїздку на природу – це додасть сил і енергії.

Скорпіон

В останній тиждень жовтня скорпіонам не варто розслаблятися - їх чекають насичені подіями дні, очікується позитив і негатив. У вівторок і середу отримаєте підвищення або заключите вигідний контракт. З четверга і до кінця тижня будуть дрібні негаразди, сварки з близькими та клієнтами. Все це неабияк зіпсує вам настрій. Постарайтеся проявити терпіння і дипломатичність. Неділя порадує хорошим і захоплюючим відпочинком.

Стрілець

Початок тижня буде неприємним через погіршення самопочуття. Прийміть заходи відразу, щоб хвороба не затягнулася. У першій половині тижня постарайтеся більше відпочивати та не перенапружуватися на роботі, а всі проблеми не брати близько до серця. До четверга ситуація повністю зміниться - самопочуття покращиться, на роботі оцінять вашу працьовитість. У суботу з'явиться шанс добре заробити. Неділю проведіть в спокої, настрій може впасти й плани не здійсняться.

Козоріг

Не варто ділитися планами з начальством або партнерами – ваше становище може сильно похитнутися. У вівторок і середу будьте обережні - можлива агресія з боку недоброзичливців. Захищайте себе і нікому не давайте спуску. У другій половині тижня можливі сварки з рідними. У неділю вас запросять в приємну компанію - не відмовляйтеся.

Водолій

Активність в понеділок принесе хороші результати - до вас проявлять інтерес потрібні люди. Ви зможете знайти хорошу роботу або додаткове джерело заробітку. З четверга можуть бути конфлікти з оточуючими. Ваша самовпевненість і категоричність приведуть до великого скандалу. Візьміть емоції під контроль, інакше гірко потім пошкодуєте. Вихідні проведіть на самоті.

Риби

Тиждень буде напруженим і ситуація на роботі змусить понервувати. У вівторок і середу ситуація почне вирішуватися сама собою й у вас з'явиться ентузіазм. У четвер і п'ятницю будете дратівливі - займіться улюбленим хобі, щоб зняти напругу, це принесе приплив сил і спокій. 30 і 31 жовтня будьте обережнішими на дорозі та не захоплюйтеся алкогольними напоями.