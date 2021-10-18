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Чорний Тигр принесе божевільний успіх цим знакам Зодіаку в 2022 році: Глоба назвав обраних

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Понеділок 18 жовтня 2021 05:35
Чорний Тигр принесе божевільний успіх цим знакам Зодіаку в 2022 році: Глоба назвав обраних Фото: Гороскоп на 2022 рік Тигра від Глоби (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на 2022 рік Чорного водяного Тигра розповість про шість знаків Зодіаку, яким новий астрологічний період подарує багато везіння, удачі та успіху. Хто ці щасливчики, розповів знаменитий астролог Павло Глоба.

Про це пише МК.

Овен

Глоба впевнений, що Овна у 2022-му чекає багато приємних сюрпризів. На початку року вам доведеться переосмислити свій спосіб життя, визначити нові цілі. Удача буде супроводжувати вам і з фінансами, але не поспішайте все витрачати - до кінця року вам можуть знадобитися гроші. Навесні та влітку буде відмінний час для кар'єрного росту, бізнесу, а також любовних відносин.

Близнюки

Близнюки з самого початку 2022-го почнуть пожинати плоди своїх попередніх досягнень. Якщо ви задумаєтеся про зміну роботи, роду діяльності, найкращий час для цього - травень. У першому півріччі сімейних Близнюків чекає випробування відносин на міцність. Щоб не зруйнувати їх, розмовляйте з партнером, шукайте компроміси

Діва

Астролог прогнозує Діві відмінний час для створення і зміцнення сім'ї в році чорного Тигра. Ви будете випромінювати любов, і почуття будуть взаємними. А ось на роботі доведеться попрацювати. Але не хвилюйтеся, результат буде навіть краще, ніж ви могли очікувати. З лютого по травень можливі зміни в професії, але все складеться вдало.

Терези

У році Тигра людям, народженим під цим знаком буде супроводжувати удача. А тим, хто проявить ініціативу, пощастить подвійно - зірки та планети на вашому боці. Глоба попереджає Терези обходити авантюрні угоди, і не спокушатися на легкі гроші - високий ризик бути обдуреними. Влітку можлива великий прибуток, але прибережіть гроші до листопада - вони вам можуть знадобитися.

Скорпіон

Астролог вважає, що Скорпіон в наступному році зможе реалізувати задумане. Тому сміливо плануйте, не бійтеся мріяти та підвищувати планку. Ваш вроджена наполегливість і завзятість допоможуть отримати підвищення. Павло Глоба радить обзавестися новими знайомствами й частіше подорожувати для натхнення.

Водолій

На думку астролога, 2022-й буде дуже вдалим для Водолія. При цьому вам не потрібно буде прикладати величезну кількість зусиль для досягнення успіхів у нових проєктах, починаннях. З січня по березень зірки та планети обіцяють людям, народженим під цим знаком, просування по кар'єрних сходах, а весна пройде в робочому завантаженні. До літа настане перепочинок, але вже до вересня в голову прийдуть нові цікаві ідеї.

Раніше ми писали, яким жінкам за знаком Зодіаку Тигр принесе успіх і зміни в наступному році.

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