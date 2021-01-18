Морози продовжать дивувати українців: синоптики дали прогноз на Водохресний святвечір

Погода в Україні на Водохресний святвечір 18 січня буде ще більш морозною у центральних, західних і південних областях. Максимальні показники нижче нуля будуть спостерігатися в Сумській області, де вночі прогнозуються морози до -22 градусів. Вдень у більшості регіонів -12... -15 градусів.

Детальний прогноз погоди на понеділок, 18 січня, опублікували синоптики Українського гідрометцентру.

Як уточнюється в опублікованому прогнозі, в Україні в понеділок позначки у градусників будуть дорівнювати в середньому -12... -15 градусам протягом дня. На півдні та південному сході, а також у Чернівецькій та Закарпатській областях – від -9 до 11 градусів. Найтеплішою погода у понеділок буде в Закарпатській області, де термометри покажуть -6... -8 градусів протягом дня.

У нічний час морози істотно посиляться. Так, найбільш екстремальні позначки у градусників будуть фіксуватися в північно-західних регіонах, а також Черкаській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях, де очікується до -19... -22 градусів. У більшості областей Західної, Східної та Південної України очікується -9... -17 градусів у нічний час.

З огляду на сильні морози, погода буде практично безвітряною. Якщо пориви вітру і будуть, то швидкістю до 3-8 м/c. Опадів, а також туманів або ожеледиці не очікується.

Погода в Україні 18 січня буде з сильними морозами (карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що раніше синоптик попередив про різкі зміни температури до 22 січня, а також дав прогноз до кінця місяця.

Раніше ми також писали, що скоро погода принесе в Україну аномальне тепло.