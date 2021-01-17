Синоптик розповів, коли в Україну повернеться тепло

Погода в Україні почне теплішати з 22 січня (колаж: РБК-Україна)

В Україні з 14-15 січня утримуються сильні морози. У ніч на 17 січня на сході та півночі країни спостерігалося місцями до -25 градусів. Коли температура наблизиться до нуля і знову повернуться морози на територію нашої країни – читайте нижче.

Синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик розповідає, що морозна погода збережеться щонайменше до 20-21 січня. Після цього очікується поступове потепління приблизно до нуля градусів. Про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24".

"За прогнозами 20-21 січня почне поступово підвищуватися температура, приблизно 25-го буде тепло, вдень близько 0 на території України. На мороз треба, звичайно, звертати увагу, в цьому місяці дуже холодно", - зазначив він.

За словами синоптика, "зима не закінчується, тільки її середина".

"Попередні прогнози говорять, що на початку лютого знову будуть морози, 10-15 градусів, але більше це буде на сході країни. Зараз всі ЗМІ люблять вживати слово "аномалія", нібито це щось таке, чого раніше не було або було раз у 100 років. Такі морози більше схожі на норму, єдине, що останні 20 років трохи тепліше зими на території України. Для 1980-х років це була нормальна типова зима. Ми просто відвикли від таких зим, зі снігом, морозом, але, якщо брати кліматичні норми – це не відхилення", – сказав він.

При цьому в Gismeteo попереджають, що місцями потепління буде дуже сильним і дуже різким. За п'ять днів позначки у градусників місцями зростуть сумарно на 30 градусів. Від -21 до +9 градусів очікується потепління у Львові.

Найсильніші морози припадуть на 19 січня. При цьому помітно тепліше стане в більшості областей вже 22 січня, коли будуть спостерігатися "плюсові" температури. До кінця місяця сильних морозів не очікується.

Погода в Україні до початку лютого (скріншоти: Gismeteo)

Нагадаємо, що раніше синоптики дали прогноз погоди до кінця січня.

Раніше ми також писали, що скоро погода принесе в Україну аномальне тепло.