В Україну скоро прийде різке потепління: синоптики назвали дату

Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні зміниться вже через кілька днів. Синоптики обіцяють, що на зміну лютим морозам прийде різке потепління з дощами і показниками термометрів в +5... +8 градусів.

Так, згідно з прогнозом синоптиків ресурсу Gismeteo, температура почне підвищуватися після Водохреща. Вже з 20 січня стовпчики термометрів поповзуть вгору і досягнуть піку вже до наступної п'ятниці, 22 січня.

Тим часом країну скують сильні морози, які будуть триматися з 16 по 19 січня.

У Києві в ці дні вдень очікується -12... -17 градусів, вночі -20... -23 морозу. Опади ймовірні лише на Водохреще, а неділя та субота будуть сонячними днями.

Найсильніші морози очікуються на Сході і Півночі, трохи вище температура буде на Заході, а на Півдні від -6 до -13 морозу.

Погода в Україні на 10 днів (скрін: gismeteo.ua)

Ресурс Метеопрог також прогнозує різкий стрибок температури після 20 січня, але вже до кінця місяця стовпчики термометрів знову поповзуть вниз до лютих морозів. Принаймні, такий прогноз дають синоптики для Києва.

Погода в Києві на два тижні (скрін: meteoprog.ua)

До речі, разом з похолоданням прийде і магнітна буря, яка буде штормити кілька днів поспіль.

Відзначимо, що раніше українцям пообіцяли найтепліший рік за всю історію спостережень за погодою.