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В Україну скоро прийде різке потепління: синоптики назвали дату

Субота 16 січня 2021 06:30
В Україну скоро прийде різке потепління: синоптики назвали дату
Погода в Україні (фото: pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні зміниться вже через кілька днів. Синоптики обіцяють, що на зміну лютим морозам прийде різке потепління з дощами і показниками термометрів в +5... +8 градусів.

Так, згідно з прогнозом синоптиків ресурсу Gismeteo, температура почне підвищуватися після Водохреща. Вже з 20 січня стовпчики термометрів поповзуть вгору і досягнуть піку вже до наступної п'ятниці, 22 січня.

Тим часом країну скують сильні морози, які будуть триматися з 16 по 19 січня.

У Києві в ці дні вдень очікується -12... -17 градусів, вночі -20... -23 морозу. Опади ймовірні лише на Водохреще, а неділя та субота будуть сонячними днями.

Найсильніші морози очікуються на Сході і Півночі, трохи вище температура буде на Заході, а на Півдні від -6 до -13 морозу.

В Україну скоро прийде різке потепління: синоптики назвали датуВ Україну скоро прийде різке потепління: синоптики назвали датуВ Україну скоро прийде різке потепління: синоптики назвали датуВ Україну скоро прийде різке потепління: синоптики назвали дату

Погода в Україні на 10 днів (скрін: gismeteo.ua)

Ресурс Метеопрог також прогнозує різкий стрибок температури після 20 січня, але вже до кінця місяця стовпчики термометрів знову поповзуть вниз до лютих морозів. Принаймні, такий прогноз дають синоптики для Києва.

В Україну скоро прийде різке потепління: синоптики назвали дату

Погода в Києві на два тижні (скрін: meteoprog.ua)

До речі, разом з похолоданням прийде і магнітна буря, яка буде штормити кілька днів поспіль.

Відзначимо, що раніше українцям пообіцяли найтепліший рік за всю історію спостережень за погодою.

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