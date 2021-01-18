Морозы продолжат удивлять украинцев: синоптики дали прогноз на Крещенский сочельник

Погода в Украине в Крещенский сочельник 18 января будет еще более морозной в центральных, западных и южных областях. Максимальные показатели ниже нуля будут наблюдаться в Сумской области, где ночью прогнозируются морозы до -22 градусов. Днем в большинстве регионов -12… -15 градусов.

Детальный прогноз погоды на понедельник, 18 января, опубликовали синоптики Украинского гидрометцентра.

Как уточняется в опубликованном прогнозе, в Украине в понедельник отметки у градусников будут равны в среднем -12… -15 градусам в течение дня. На юге и юго-востоке, а также в Черновицкой и Закарпатской областях – от -9 до 11 градусов. Самой теплой погода в понедельник будет в Закарпатской области, где термометры покажут -6… -8 градусов в течение дня.

В ночное время морозы существенно усилятся. Так, самые экстремальные отметки у градусников будут фиксироваться в северо-западных регионах, а также Черкасской, Сумской, Черниговской и Кировоградской областях, где ожидается до -19… -22 градусов. В большинстве областей Западной, Восточной и Южной Украины ожидается -9… -17 градусов в ночное время.

Учитывая сильные морозы, погода будет практически безветренной. Если порывы ветра и будут, то скоростю до 3-8 м/c. Осадков, а также туманов или гололедицы не ожидается.

Погода в Украине 18 января будет с сильными морозами (карта: meteo.gov.ua)

Напомним, что ранее синоптик предупредил о резких изменениях температуры до 22 января, а также дал прогноз до конца месяца.

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