До морозів додадуться снігопади і ожеледиця: які області під ударом

Погода в Україні у понеділок, 18 січня, буде з сильними морозами та опадами на півдні країни. Вночі очікуються екстремальні "мінуси" до 22-27 градусів нижче нуля. Крім цього киян попереджають про ожеледицю на дорогах. Коли в Україну повернеться тепло і чого від нього чекати – читайте нижче.

Як зазначає у своєму блозі на Facebook синоптик Наталка Діденко, морози по країні будуть сягати -9… -27 градусів. Найтепліше буде традиційно на півдні країни.

"Україна 18-го січня все ще буде огорнута морозами. Тепла погода завтра очікується лише в Західній Європі. Карта. Найближчої ночі в більшості наших областей градуси кусатимуть й щипатимуть пристойними "мінусами" - переважно -16… -23 градуси, місцями -22… -27 градусів. Вдень на Голодну кутю, на Святвечір, передбачається -9… -14 градусів. У південній частині України та на південному заході вночі -10… -15 градусів, вдень -6… -12 градусів", - повідомляє спеціаліст.

Погода в Україні 18 січня буде з сильними морозами (карта: facebook.com/tala.didenko)

Також Діденко додала, що опади в Україні у понеділок будуть не сильними. Сніг очікується у Криму, Приазов'ї, "а також трохи політає сніжок на Заході та Півночі". У столиці понеділок очікується хмарним з сильними морозами.

"У Києві 18-го січня - без істотних опадів, проте сонця поменшає, прикриє столицю хмарами і тому може десь заявитися невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Найближчої ночі -15… -18 градусів, вдень -12… -15 градусів, ввечері, на Святвечір до -17 градусів", - додала вона.

На Водохреще морози ще домінуватимуть в Україні, проте тепле повітря почне відтісняти низькі градуси і в західних областях України почнеться послаблення морозів. За даними синоптика, потепління почнеться з 20 січня зі сходу. Уже 21-го числа значну частину України охопить відлига і з'явиться багато "плюсів".

"Почне танути сніг, каша буде і під ногами, і в голові від таких стрибків температури повітря та атмосферного тиску. Візьміть це до уваги", - попередила спеціаліст.

Нагадаємо, що раніше синоптик попередив про різкі зміни температури до 22 січня, а також дав прогноз до кінця місяця.

Раніше ми також писали, що скоро погода принесе в Україну аномальне тепло.