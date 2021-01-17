К морозам добавятся снегопады и гололедица: какие области под ударом

Погода в Украине в понедельник, 18 января, будет с сильными морозами и осадками на юге страны. Ночью ожидаются экстремальные "минусы" до 22-27 градусов ниже нуля. Кроме того, киевлян предупреждают о гололедице на дорогах. Когда в Украину вернется тепло и чего от него ожидать – читайте ниже.

Как отмечает в своем блоге в Facebook синоптик Наталья Диденко, морозы по стране будут достигать -9... -27 градусов. Теплее всего будет традиционно на юге страны.

"Украина 18-го января все еще будет окутана морозами. Теплая погода завтра ожидается лишь в Западной Европе. Карта. Ближайшей ночью в большинстве наших областей градусы будут кусать и щипатиь приличными "минусами" - преимущественно -16... -23 градуса, местами -22... -27 градусов. Днем на Голодную кутью на Сочельник, предполагается -9... -14 градусов. В южной части Украины и на юго-западе ночью -10... -15 градусов, днем -6... -12 градусов", - сообщает специалист.

Погода в Украине 18 января будет с сильными морозами (карта: facebook.com/tala.didenko)

Также Диденко добавила, что осадки в Украине в понедельник будут не сильными. Снег ожидается в Крыму, Приазовье, "а также немного полетает снежок на Западе и Севере". В столице в понедельник ожидается облачным с сильными морозами.

"В Киеве 18-го января - без существенных осадков, однако солнца станет меньше, прикроет столицу облаками и поэтому может где-то заявиться небольшой снег. На дорогах гололедица. Ближайшей ночью -15... -18 градусов, днем -12... -15 градусов, вечером, в Сочельник до -17 градусов", - добавила она.

На Крещение морозы еще будут доминировать в Украине, однако теплый воздух начнет оттеснять низкие градусы и в западных областях Украины начнется ослабление морозов. По данным синоптика, потепление начнется с 20 января с востока. Уже 21-го числа значительную часть Украины охватит оттепель и появится много "плюсов".

"Начнет таять снег, каша будет и под ногами, и в голове от таких скачков температуры воздуха и атмосферного давления. Возьмите это во внимание", - предупредила специалист.

Напомним, что ранее синоптик предупредил о резких изменениях температуры до 22 января, а также дал прогноз до конца месяца.

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