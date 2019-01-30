Дозвольте собі слабкість: любовний гороскоп для знаків Зодіаку на 31 січня

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на четвер

31 января, в четверг, звезды рекомендуют знакам Зодиака легче относиться к взаимоотношениям с возлюбленным, пустите все на самотек и дайте друг другу больше свободы.

Полный любовный гороскоп для всех знаков был опубликован на страничке horo_everyday в Instagram.

Овен

Сегодня вам следует приготовить какой бы то ни было сюрприз для вашего любимого человека. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы он до самого ответственного момента даже не догадался о том, что что-то эдакое ради него затевается. Тем сильнее будет его положительная реакция на ваши действия.

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Телец

Сегодня вам стоит отдохнуть от общества вашего любимого человека и ненадолго посвятить себя чему-то менее романтичному, но несколько более полезному. Например, учебе или чтению книги, до которой так давно не могли добраться. Да и вашему любимому человеку свободное время не помешает.

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Близнецы

Сегодня вокруг вас соберется множество людей, которые будут мечтать о том, чтобы вы поделились с ними своей неисчерпаемой энергией и волей к жизни. Следите за тем, чтобы они ни в коем случае не сели к вам на шею, потому что снимать их оттуда будет более чем проблематично.

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Рак

Сегодня вам захочется немного поиграть с вашим любимым человеком, как кошке с мышкой, разве что без радостного поедания жертвы в счастливом финале. Но понравится ли вашему самостоятельному и самодостаточному партнеру уготованная ему роль? Хочется верить, что да, иначе ссоры не избежать.

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Лев

Разрешите себе быть слабым рядом с вашим любимым человеком. Можно даже слезу пустить, если есть такое желание. Ваша половинка вас поймёт, приласкает и сделает всё возможное для того, чтобы вам стало хорошо, тепло и уютно. В противном случае вы можете себя запереть в высокую недоступную башню, откуда ей придётся вас спасать.

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Дева

Сегодня техника будет против ваших отношений с вашим любимым человеком. Мобильные телефоны, интернет, автобусы, машины и даже метро будут активно препятствовать вашей встрече. Однако если вы всё же встретитесь несмотря на обстоятельства, свидание получится незабываемым!

Весы

Сегодня не стоит строить слишком большие планы касательно вашего совместного будущего с вашим любимым человеком. Все равно все получится как-то иначе, вовсе не так, как вы это себе представляли. Поэтому во избежание разочарований постарайтесь плыть по течению. Так оно лучше будет.

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Скорпион

Сегодня вашему любимому человеку не придется долго вас уговаривать на то, чтобы провести этот день в его обществе. Вам и самому будет очень этого хотеться, поэтому отказываться от перспектив столь радужных никакого резона у вас не будет, даже не ищите.

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Стрелец

Если сегодня вам уступили место в общественном транспорте, не спешите горевать по поводу своего возраста. Скорее всего, причиной сему проявлению внимания стали ваша привлекательность и желание уступившего познакомиться с вами поближе. Кстати, такой способ знакомства можно взять на заметку.

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Козерог

Сегодня вы почувствуете особую нежность к вашему любимому человеку. Неизвестно, чем именно она будет продиктована, однако результат вам обязательно должен понравиться: чувство будет очень теплым, нежным, всеобъемлющим и приятным. Почаще и подольше бы так...

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Водолей

Водолеи нынче вполне оправдают свое название – толочь воду в ступе и извергать слова нескончаемым потоком – это у вас будет получаться активно. Смотрите, как бы домашние не захлебнулись. Самым сдержанным напомним Козьму Пруткова: "Если у тебя есть фонтан, заткни его – дай отдохнуть и фонтану".

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Рыбы

Ваш любимый человек сегодня будет как никогда несобран, рассеян и вообще будет создавать впечатление инопланетянина. Придется вам нести за него полную ответственность, руководить его действиями и следить за тем, чтобы он все делал правильно и в срок.

Ранее мы публиковали гороскоп удачи для всех знаков Зодиака.

К слову, рекомендуем обратить внимание на правила поведения, которыми не стоит пренебрегать во время коридора затмений в январе.

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