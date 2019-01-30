Дозвольте собі слабкість: любовний гороскоп для знаків Зодіаку на 31 січня

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Астрологи розповіли, що приготували нам планети на четвер

31 січня, в четвер, зірки рекомендують знакам Зодіаку легше ставитися до взаємин з коханим, пустіть всі на самоплив і дайте один одному більше свободи.

Повний любовний гороскоп для всіх знаків був опублікований на сторінці horo_everyday в Instagram.

Овен

Сьогодні вам слід приготувати якої б то ні було сюрприз для вашого коханої людини. Постарайтеся зробити все можливе для того, щоб він до самого відповідального моменту навіть не здогадався про те, що щось таке заради нього затівається. Тим сильніше буде його позитивна реакція на ваші дії.

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Телець

Сьогодні вам варто відпочити від суспільства вашого улюбленого людини і ненадовго присвятити себе чомусь менш романтичним, але дещо більш корисному. Наприклад, навчанні або читання книги, до якої так давно не могли дістатися. Так і вашій коханій людині вільний час не завадить.

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Близнюки

Сьогодні навколо вас збереться безліч людей, які будуть мріяти про те, щоб ви поділилися з ними своєю невичерпною енергією і волею до життя. Слідкуйте за тим, щоб вони ні в якому разі не сіли вам на шию, тому що знімати їх звідти буде більш ніж проблематично.

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Рак

Сьогодні вам захочеться трохи пограти з вашою коханою людиною, як кішки з мишкою, хіба що без радісного поїдання жертви у щасливому фіналі. Але чи сподобається вашому самостійного і самодостатнього партнера йому уготована роль? Хочеться вірити, що так, інакше сварки не уникнути.

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Лев

Дозвольте собі бути слабким поруч з вашим коханою людиною. Можна навіть сльозу пустити, якщо є таке бажання. Ваша половинка вас зрозуміє, приголубить і зробить все можливе для того, щоб вам стало добре, тепло і затишно. В іншому випадку ви можете себе замкнути в високу недоступну вежу, звідки їй доведеться вас рятувати.

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Діва

Сьогодні техніка буде проти ваших відносин з вашим коханою людиною. Мобільні телефони, інтернет, автобуси, машини і навіть метро будуть активно перешкоджати вашої зустрічі. Однак якщо ви все ж зустрінетеся незважаючи на обставини, що побачення буде незабутнім!

Ваги

Сьогодні не варто будувати надто великі плани стосовно вашого спільного майбутнього з вашим коханою людиною. Все одно все вийде інакше, зовсім не так, як ви це собі уявляли. Тому, щоб уникнути розчарувань намагайтеся плисти за течією. Так воно краще буде.

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Скорпіон

Сьогодні вашій коханій людині не доведеться довго вас вмовляти на те, щоб провести цей день в його суспільстві. Вам і самому буде дуже цього хотіти, тому відмовлятися від таких райдужних перспектив ніякого резону у вас не буде, навіть не шукайте.

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Стрілець

Якщо сьогодні вам поступилися місцем у громадському транспорті, не поспішайте засмучуватися з приводу свого віку. Швидше за все, причиною прояву уваги стали ваша привабливість і бажання поступився познайомитися з вами ближче. До речі, такий спосіб знайомства можна взяти на замітку.

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Козеріг

Сьогодні ви відчуєте особливу ніжність до вашій коханій людині. Невідомо, чим саме вона буде продиктована, однак результат вам обов'язково повинен сподобатися: почуття буде дуже теплим, ніжним, всеосяжним і приємним. Частіше і довше б так...

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Водолій

Водолії нині цілком виправдають свою назву – товкти воду в ступі і вивергати слова нескінченним потоком – це у вас буде виходити активно. Дивіться, як б домашні не захлинулися. Самим стриманим нагадаємо Козьму Пруткова: "Якщо у тебе є фонтан, заткни його – дай відпочити і фонтану".

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Риби

Ваш коханий чоловік сьогодні буде як ніколи незібрана, неуважний і взагалі буде створювати враження інопланетянина. Доведеться вам нести за нього повну відповідальність, керувати його діями і стежити за тим, щоб він все робив правильно і в строк.

Раніше ми публікували гороскоп удачі для всіх знаків Зодіаку.

До речі, рекомендуємо звернути увагу на правила поведінки, якими не варто нехтувати під час коридору затемнень в січні.

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