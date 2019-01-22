Хочете бути щасливим - будь їм: любовний гороскоп для знаків Зодіаку на 23 січня

Любовний гороскоп на 22 січня. Фото: instagram.com/horo_everyday

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на середу

23 січня, в середу, зірки рекомендують знакам Зодіаку звернути особливу увагу на поведінку своїх партнерів.

Повний любовний гороскоп для всіх знаків опублікована на сторінці horo_everyday в Instagram.

Овен

Сьогодні вам за вашу половинку буде соромно. Причому, швидше за все, безпідставно. Просто ваше шосте почуття буде твердити, що вона надходить не так, робить не те, що говорить не про те... З великою часткою ймовірності вона вас обдурює, а тому так старанно прислухатися до нього не варто. Його існування взагалі наукою не доведено.

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Телець

Сьогодні вам здасться, що ваша кохана людина витрачає занадто багато грошей. Хай навіть всі вони йдуть на вас, ваше благо і ваше задоволення, проте це не виправдання для такого марнотратства. Утримайтеся однак від довгої лекції про користь економії. Краще з'ясуйте для початку його мотиви.

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Близнюки

Сьогодні розум з серцем у вас будуть явно не в злагоді, бо якщо буде говорити одне, другого доведеться відійти в благоговінні в бік: домовитися їм буде практично неможливо, навіть якщо ваш улюблений чоловік спробує допомогти вам в цій нелегкій справі.

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Рак

Зірки рекомендують сьогодні вам бути щасливим. Як казав Козьма Прутков: "Хочеш бути щасливим - будь ним". Приводу не потрібно. Ваш улюблений поруч з вами? Просто здорово! Далеко від вас? Зате він в принципі є! Ви ще не знайшли вашу половинку? Отже, саме цікаве у вас ще попереду. Привід радіти є завжди, головне дуже захотіти!

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Лев

В цей день вашій коханій людині дуже захочеться зробити для вас якесь маленьке диво. Головне для вас – помітити це бажання і всіляко його морально підтримати, щоб він не встиг передумати — думка-то чудова.

Діва

Зірки радять вам і вашій коханій людині змайструвати у цей день що-небудь своїми руками. Наприклад, летючого змія, дерев'яний будиночок або величезний замок з піску. Можна і родичів до процесу підключити, особливо дітей. Всі учасники отримають невимовне задоволення як від процесу, так і від результату.

Ваги

Сьогодні вашій коханій людині буде важко зважитися на якийсь дуже важливий крок, необхідний для розвитку ваших з ним стосунків. Доведеться вам або тактовно допомогти йому зробити необхідну дію або ж почекати, поки «клієнт дозріє» самостійно.

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Скорпіон

В цей день ви будете відповідати за свого улюбленого людини більше, ніж коли б то не було. Приблизно як мати за дитину. Звичайно, ваша половинка буде не така беззахисна, однак у вашого серця на цей рахунок зовсім інша думка.

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Стрілець

Сьогодні ви будете схильні до того, щоб намагатися передбачити своє далеке майбутнє, а також майбутнє ваших відносин з вашим коханою людиною. Він не буде настільки довгостроково орієнтований, тому ваші спроби прогнозу будуть прийняті без захвату та ентузіазму.

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Козеріг

У вас в планах відпочинок від сім'ї? Його не варто починати з цього дня, навпаки, нині слід досить відчутний час витратити на рідних і коханих. Причому не просто пообідати разом і посидіти перед телевізором, а зайнятися справами.

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Водолій

Сьогодні вам належить виконати відповідальне завдання, яке вам доручить ваш улюблений чоловік. Постарайтеся зробити це з максимальною ретельністю і старанням. В іншому випадку, будь-яка ваша невдача буде списана на те, що ви не дуже-то і хотіли зробити все як потрібно, а значить, не боляче-то і любите вашу половинку.

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Риби

Те, що починалося як казка, давно стало реальним життям, в якій вам доводиться жити. Втім, і реальному житті можна і потрібно радіти, причому бажано разом з вашим коханою людиною. Зрештою, хто заважає вам зробити вашу реальність краще всякої казки?

Раніше ми публікували гороскоп удачі для всіх знаків Зодіаку.

До речі, рекомендуємо звернути увагу на правила поведінки, якими не варто нехтувати під час коридору затемнень в січні.

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