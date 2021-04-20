ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Гороскоп на травень для Овна: які важливі зміни принесе вам весна

Новость на русском → Вівторок 20 квітня 2021 19:00
Гороскоп на травень для Овна: які важливі зміни принесе вам весна Колаж РБК-Україна: Гороскоп на травень 2021 для Овна
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на травень 2021 для Овна обіцяє знаку Зодіаку ряд важливих змін. Особливо вдалою буде сфера фінансів, а ось в особистому житті можуть виникнути труднощі і необхідність приймати кардинальні рішення.

Прогноз на травень 2021 склала відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцендентом (висхідним знаком).

Основний акцент у Асцендентних Овнів буде на фінансах і бізнесі, позаяк молодий місяць і місячне затемнення будуть проходити у фінансових домах гороскопу. Воно може показати рішення або вихід з важких ситуацій в бізнесі, з кредитами, невдалими інвестиціями, справах з спадком і чужим капіталом.

"Якщо у вас фінансові труднощі, пов'язані з невиправданим ризиком і необережністю, у другій половині місяця ви зможете вирішити цю задачу. Наполегливі та цілеспрямовані Овни зможуть заробити чималу суму оригінальним способом, а також отримати грант, спонсорську допомогу, виграш, премію і навіть знайти якусь цінну знахідку", - розповідає Аріна.

Астролог прогнозує, що в другій половині місяця ви зможете знайти давно втрачену річ. Фінансова удача Вас супроводжує. Однак варто берегти свою репутацію, не порушувати норми закону і моралі, щоб не опинитися в центрі скандалу.

"В особистих стосунках можливі непередбачені, раптові порушення планів. Якщо не вийде оволодіти своїми емоціями, то з'явиться бажання розірвати стосунки або вас випередять. Постарайтеся пережити цей непростий період з мінімальними руйнуваннями і втратами, а щоб деструктивні енергії не поглинули вас, то помедитуйте на природі, займіться творчістю, спортом і читанням книг", - радить астролог.

Місяць підходить для навчання професії, підвищення кваліфікації, освоєння нових технологій, програм, методик. Нові знання будуть даватися легко і засвоюватися дуже міцно. З'явиться інтерес до медицини і методів оздоровлення.

Раніше астролог також розповіла про стелліум трьох планет - важливу подію, що відбудеться в кінці квітня і вплине на життя кожного з нас.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя гороскоп
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Ляшко зробив важливу заяву про локдаун на Великдень і травневі свята: "як достукатися до всіх"
Ляшко зробив важливу заяву про локдаун на Великдень і травневі свята: "як достукатися до всіх"