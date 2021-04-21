Гороскоп на травень для Близнюків: астролог розповіла, в якій сфері ви приречені на успіх

Гороскоп на травень 2021 для Близнюків розповість, що зірки і планети обіцяють цьому знаку Зодіаку в кінці весни. Астролог дала важливі поради представникам зодіакального сузір'я.

Астролог каже, що молодик і місячне затемнення буде проходити у Близнюків на осі 6 і 12 дому, що буде зачіпати теми роботи, здоров'я, сфери обслуговування, ваших підлеглих і домашнього персоналу, так само професійної освіти далеко від дому або онлайн. Можливі вимушені відрядження, від'їзди, еміграція або вам захочеться попрацювати на самоті або десь далеко, на островах.

"Далеко від дому ви зможете знайти душевну гармонію, натхнення, сприятливо проходитимуть лікування та відпочинок в санаторіях. Також ви зможете успішно вести справи з податковими, готельно-гостинним бізнесом, у сфері медицини, косметології та туризму", - прогнозує Аріна.

Початок травня відзначиться позитивними подіями у всіх питаннях, пов'язаних з роботою. Постарайтеся найважливіші справи зробити в першій половині місяця, так як потім ваш управитель Меркурій буде сповільнюватися і розвертатися в ретроградний рух. Будуть зриватися важливі плани або відкладатися на невизначений період. Не піддавайтеся бажанню звільнитися під впливом емоцій. Тільки добре опрацьовані рішення і шляхи дозволять вийти з ситуації з гідністю.

"Сконцентруйтеся на своєму розвитку, відкривайте для себе нові шляхи і рішення в професії, прислухайтеся до інтуїції, так само підказка може прийти уві сні. Більше часу проводьте з дитиною, подбайте про його безпеку, виключіть екстремальні види відпочинку. Спільна поїздка буде дуже корисною, зблизить вас і запам'ятається надовго", - додала астролог.

Близнюкам у травні варто потурбуватися про здоров'я. Можуть проявитися імунні захворювання, алергічні та психоемоційні. Зміцнити імунітет, проводити оздоровлення особливо корисно в першій і другій декаді місяця.