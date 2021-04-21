Гороскоп на травень для Тельця: що кардинально зміниться у вашому житті

Гороскоп на травень 2021 для Тельця говорить, що останній місяць весни принесе вам ряд успіхів і змін. Особливо це стосується ділової сфери, кар'єрного просування і роботи. Що вас чекає в наступному місяці - читайте далі в нашому матеріалі.

Прогнозом на травень 2021 для Тельця з нами поділилася відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцендентом (висхідним знаком).

У травні Тельці будуть сконцентровані на собі і правильно зроблять, правда це може викликати деяке обурення у ваших партнерів. У цьому місяці ви зможете розкрити свій потенціал і вам буде забезпечений успіх у партнерстві, співробітництві, при отриманні будь-яких консультацій, укладенні договорів і контрактів. Якщо у вас є вороги і конкуренти, то в кінці місяця вони дадуть про себе знати.

Астролог вважає, що в цьому місяці ваш талант зможе проявити себе у всій красі. Плідна робота принесе відмінний результат представникам творчих професій, спортсменам, акторам, вченим, політикам, адвокатам, письменникам. Ви зможете реалізувати себе у соціальній та освітній діяльності.

"У першій половині місяця проявіть винахідливість і правильно розпорядіться готівкою, тоді фінансові ініціативи будуть успішними, з'явиться оригінальний заробіток і заощадження для реалізації майбутніх цілей. Вдалий час для шопінгу і оновлення вашого гардеробу, так само є ймовірність отримати дорогий подарунок", - радить Аріна Артуровна.

У Асцендентних Тельців забезпечений успіх у творчості, навчанні, вступі у виші, далеких подорожах і відрядженнях, все що пов'язано з логістикою та закордонними справами, також якщо ви займаєтеся експортом та імпортом. Сприятливо для ЗМІ, піару і будь-яких видавничих справ.

"Для всіх Тельців місяць буде сприяти провидінню, експансії та розширенню своїх горизонтів і свого мислення, що дасть суттєве просування у вашому майбутньому", - резюмувала експерт.