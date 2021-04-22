Гороскоп на травень для Рака: астролог попередила про небезпеки і ризики

Астролог вважає, що в травні ви будете сконцентровані на планах і нових ідеях, які захочете реалізувати в найближчому майбутньому. У цьому вам можуть допомогти друзі, спонсори, волонтери, популярні і неординарні люди, покровителі і різні спільноти від акціонерних до політичних. У цьому місяці можуть бути порушені теми дітей, онлайн-освіти, спадщини, кохання і стосунків.

"В особистих взаєминах в цей період є ризик деструктивної поведінки і думок, що може спричинити розставання з коханими. Якщо ви вже перебуваєте у стосунках, не допускайте двозначних ситуацій, які можуть поранити партнера і завдати відчутного психологічного удару, підірвати довіру", - пише Аріна.

Раки можуть зустріти людину, яка зможе зацікавити і навіть заінтригувати своєю незвичайною поведінкою і бути шалено цікавим співрозмовником, творчим або ця людина може бути здалеку. Але ситуація неоднозначна - стережіться аферистів, адже цілком можливо, що перед вами опиниться людина ненадійна, яка переслідує свої цілі. Будьте пильні і не довіряйте першим враженням, проявіть інтуїцію і здоровий скептицизм.

"У другій половині місяця проявіть максимальну увагу при підписанні будь-яких договорів, контрактів, при проведенні переговорів і отриманні важливої інформації - можливий обман, шахрайські дії. Не виключено, що доведеться витратитися на партнера. У грошових питаннях проявіть витримку і уникайте непотрібних витрат - можливі матеріальні втрати в результаті непередбачених обставин", - попередила астролог.