Гороскоп на май для Рака: астролог предупредила об опасностях и рисках

Астролог считает, что в мае вы будете сконцентрированы на планах и новых идеях, которые захотите реализовать в ближайшем будущем. В этом вам могут помочь друзья, спонсоры, волонтеры, популярные и неординарные люди, покровители и различные сообщества от акционерных до политических. В этом месяце могут быть затронуты темы детей, онлайн-образования, наследства, любви и отношений.

"В личных отношениях в этот период есть риск деструктивного поведения и мыслей, что может повлечь расставания с любимыми. Если вы уже находитесь в отношениях, не допускайте двусмысленных ситуаций, которые могут ранить партнера и нанести ощутимый психологический удар, подорвать доверие", - пишет Арина.

Раки могут встретить человека, который сможет заинтересовать и даже заинтриговать своим необычным поведением и быть безумно интересным собеседником, творческим или этот человек может быть издалека. Но ситуация неоднозначная - берегитесь аферистов, ведь вполне возможно, что перед вами окажется человек ненадежный и преследующий свои цели. Будьте бдительны и не доверяйте первым впечатлениям, проявите интуицию и здоровый скептицизм.

"Во второй половине месяца проявите максимальное внимание при подписании любых договоров, контрактов, при проведении переговоров и получении важной информации - возможен обман, мошеннические действия. Не исключено, что придется потратиться на партнера. В денежных вопросах проявите выдержку и избегайте ненужных трат - возможны материальные потери в результате непредвиденных обстоятельств", - предупредила астролог.