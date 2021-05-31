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Гороскоп на червень 2021 для Риб: літо подарує вам несподівані зміни!

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Понеділок 31 травня 2021 22:00
Гороскоп на червень 2021 для Риб: літо подарує вам несподівані зміни! Колаж РБК-Україна: Гороскоп на червень 2021 для Риб
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на червень 2021 для знака Зодіаку Риби обіцяє Вам важливі зміни, можливості на успіх, але і без труднощів не обійтися. Астролог розповіла, як уникнути проблем і домогтися максимуму в перший місяць літа.

Прогнозом на червень з нами поділилася відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцендентом (висхідним знаком).

"У червні можливі труднощі в спілкуванні з родичами, сім'єю, вони можуть вносити суєту, занепокоєння з приводу стану справ в сім'ї або з батьками. Можливі сімейні сварки, розбіжності в думках, відсутність взаєморозуміння і багато дратівливості, підозрілості, зайвої критичності", - розповідає астролог.

Можливі незаплановані зміни в будинку, вимушені переїзди, перероблення ремонту, поломки, перегляд договору з нерухомості. Також, батьки можуть не схвалити ваш особистий вибір, можливі конфлікти через партнера. Деякі Риби приймуть рішення жити під одним дахом з коханою людиною, але все може змінитися через місяць.

Добре будуть складатися взаємини з дітьми, можливо, ви з якоїсь причини будете пишатися ними з приводу їх досягнень. Сімейні Риби будуть насолоджуватися гармонією і взаєморозумінням.

Сприятливий час для різних культурних і розважальних заходів - відвідування концерту, театру, виставки.

"Гранично уважним потрібно бути під час поїздок і зі своїм авто. Дотримуйтесь правил ДД, проведіть ТО автомобіля, застрахуйте своє авто, щоб мінімізувати небезпеку збитку", - резюмувала Аріна Артуровна.

Раніше астролог розповіла також, що в червні чекає Овна, Тельця, Близнюків, Рака, Лева, Діву і Терези, Скорпіона, Стрільця, Козерога і Водолія.

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