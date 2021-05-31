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Гороскоп для Водолія на червень 2021: астролог розповіла, в чому вам сильно пощастить

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Понеділок 31 травня 2021 19:00
Гороскоп для Водолія на червень 2021: астролог розповіла, в чому вам сильно пощастить Колаж РБК-Україна: Гороскоп для Водолія на червень 2021
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на червень 2021 для знака Зодіаку Водолій розповість про те, що приготував вам перший місяць літа. Які перспективи, можливості і шанси на успіх подарують Водолію цього літа зірки і планети - читайте нижче в нашому матеріалі.

Прогнозом на червень з нами поділилася відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцендентом (висхідним знаком).

"У цьому місяці ви будете брати активну участь в процесі освіти і виховання власних дітей, глибше і більш відповідально ставитися до партнера по коханню, а любовні трикутники отримають свій розвиток і свої наслідки", - пише астролог.

Можливо, ви або ваша пара передумає щодо своєї любові або симпатії, а в який бік - все залежить від ситуації, в якій ви перебуваєте. Також діти, будь-які заходи та організаційні питання можуть завдати чимало клопоту.

Слід уникати таємних любовних зв'язків і захоплень, не зловживати алкоголем - все це може привести до несподіваних наслідків, які зіпсують і репутацію, і серйозні стосунки.

Добре в цей час зайнятися творчістю або повернутися до старого хобі, на яке у вас раніше не було часу. Якщо ви організовуєте заходи, то варто перевірити ще раз все двічі і підготувати план Б.

"Фінансова вигода може бути від викладання, ютюба, консультування, фінансових операцій на валютній біржі, а також від ігор і розваг. Також відмінний час, щоб підвищити кваліфікацію, навчитися чомусь новому, цікавому. Ви можете захопитися акторською та ораторською майстерністю, співом, музикою, робототехнікою, полюванням і риболовлею", - додала експерт.

Раніше астролог розповіла також, що в червні чекає Овна, Тельця, Близнюка, Рака, Лева, Діву, Терези, Скорпіона, Стрільця і Козерога.

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