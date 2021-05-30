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Гороскоп на червень 2021 для Лева: літо подарує вам доленосні зміни!

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Неділя 30 травня 2021 09:40
Гороскоп на червень 2021 для Лева: літо подарує вам доленосні зміни! Колаж РБК-Україна: Гороскоп на червень 2021 для Лева
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на червень 2021 для Лева підкаже представникам знака Зодіаку, чого чекати від першого літнього місяця в коханні, кар'єрі, фінансах і здоров'ї. Астролог каже, що місяць може принести вам дуже важливі і навіть фатальні зміни.

Прогнозом на червень 2021 з нами поділилася відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцендентом (висхідним знаком).

"У цьому місяці не варто будувати занадто довгострокові плани, так як відбудуться такі події, які змінять ваше життя, думку або цей період. Є ймовірність невірних порад, нереалістичність планів і марні надії", - розповідає експерт.

За словами Аріни, зв'язки, що виникають в цей час, будуть недовговічними, покладатися на нових друзів не можна. Можливі розбіжності, сварки з друзями, спонсорами, покровителями і керівниками спільнот.

Але є і позитивні моменти - можливий вдалий збіг обставин у багатьох робочих питаннях і везіння фортуни. Помічниками у розв'язанні проблем стане ваше творче і неординарне мислення, або креативний знайомий.

Також проявляться комунікаційні таланти, ви зможете знайти спільну мову навіть з самими незговірливими і проблемними клієнтами.

Здоров'я в цьому місяці - сфера, якій слід приділити особливу увагу. Найбільш несприятливі: перша і друга декада, коли велика ймовірність хвороб, коли неприємність може зустріти в найнесподіваніших місцях.

"Цього місяця не варто ризикувати, краще виключити екстремальні розваги, будьте обережні на дорогах, за кермом, в місцях великого скупчення. Сприятливий час для отримання консультацій в будь-якій діяльності, добре будуть складатися відносини з дітьми, можливі успіхи і їх досягнення", - резюмувала астролог.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що в червні чекає на Овна, Тільця, Близнюків і Рака.

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