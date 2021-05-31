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Гороскоп на червень 2021 для Скорпіона: у ваше життя увірвуться фатальні події!

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Понеділок 31 травня 2021 10:45
Гороскоп на червень 2021 для Скорпіона: у ваше життя увірвуться фатальні події! Колаж РБК-Україна: Гороскоп на червень 2021 для Скорпіона
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на червень 2021 для Скорпіона розповість про важливі події, які відбудуться у вашому житті на початку літа. Показовим в цей час стане коридор затемнень - астролог радить представникам знака бути обережніше.

Прогнозом на червень для Скорпіона з нами поділилася відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцендентом (висхідним знаком).

"У червні потрібно постаратися контролювати себе і свої емоції, так як все може псувати грубість в розмовах, занадто різкі судження і поведінка. Досягненню поставлених перед собою цілей допоможуть вроджена інтуїція і проникливість, далекоглядність і критичне мислення", - розповідає Аріна Артуровна.

Бізнесменам варто проявити себе на максимум - продемонструвати свою схильність до співпраці, ділову хватку і зацікавленість, а також продумати план отримання вигоди.

Період ідеально підходить для спільних подорожей з другою половинкою, діловим партнером або найкращим другом. У поїздках вас чекає цікаві експіріанс і натхнення до звершення нових цілей і проходження перешкод.

Дохід можна отримати від партнерств, колаборації, зарубіжного співробітництва, нерухомості, розваг і організацій різних заходів. Можуть бути думки про те, щоб взяти кредит, зайняти або інвестувати, але це найкраще реалізовувати в липні.

"Коридор затемнень може розкрити якусь інформацію, наприклад, ви випадково дізнаєтеся щось таємне або самі проговоритеся. Також можуть мучити страхи, фобії, погані передчуття, ви будете більш підозрілим, незадоволеним і емоційним. Можуть з'явитися проблеми, пов'язані з фінансовими документами, чужими грошима і здоров'ям. Можна постраждати від власної цікавості, проговоритися або спустити марно чужі гроші", - резюмувала астролог.

Раніше астролог розповіла також, що в червні чекає Овна, Тільця, Близнюків, Рака, Лева, Діву і Терези.

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