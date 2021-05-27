ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Гороскоп на червень для Раків: чекайте романтичні знайомства і подорожі

Новость на русском →
Четвер 27 травня 2021 18:05
Гороскоп на червень для Раків: чекайте романтичні знайомства і подорожі Гороскоп на червень для Раків (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на червень для Рака обіцяє багато цікавих подій і змін. Можливі кардинальні зміни в особистому житті та незабутній відпочинок.

Прогноз на червень 2021 року склала відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцендентом (висхідному знаку).

Червень буде наповнений таємницями, сильною інтуїцією, натхненням, тому варто мислити більш позитивно, прогресивно, відмовляючись від маячних і туманних мрій.

Ваша поведінка буде більш прихована, ніж зазвичай і вельми дивною для оточуючих. Можливі таємні переговори, дії та зустрічі. Так само можуть бути таємні любовними зустрічі або вестися подвійне життя.

Є можливість познайомиться з цікавою людиною, яка в майбутньому може стати другом або коханою людиною. Весь місяць - відмінний час для романтичної подорожі зі своєю людиною. Батьків-Раків порадує дитина своїми успіхами в спорті або творчості.

Можливі контакти з людьми сумнівної репутації, розкриття таємниць і інтриги прихованих ворогів. Червень принесе високі доходи підприємцям, чия діяльність прихована або пов'язана з освітою, зовнішньою торгівлею, закордоном.

Розширюйте горизонти, експериментуйте, впроваджуйте нове, і тоді прибуток не за горами. Якщо ви берете участь в судовому розгляді - рішення виявиться на Вашу користь.

Час сприятливий для вирішення справ з податковими інспекціями, будь-якими контролюючими органами, для таємних фінансових операцій.

Можливо, з'явиться тяга до нетрадиційних методів оздоровлення. Так само цей час сприятливий для санаторного лікування і далеких подорожей.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що в червні чекає Овнів і Тельців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя гороскоп знаки Зодиака астрология астролог
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Випускні в Україні в 2021 році: коли проводити і які є заборони
Випускні в Україні в 2021 році: коли проводити і які є заборони