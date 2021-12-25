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Глоба передрік трьом знакам Зодіаку грандіозні зміни в січні 2022

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Субота 25 грудня 2021 06:00
Глоба передрік трьом знакам Зодіаку грандіозні зміни в січні 2022 Фото: Гороскоп на січень 2022 (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на січень 2022 обіцяє чотирьом знакам Зодіаку великі життєві зміни. Когось вони чекають в особистому житті, когось у фінансовому, комусь більше пощастить в кар'єрі, а комусь захочеться кардинально змінити зовнішність.

Про це пише Ftimes.

Близнюки (22 травня - 21 червня)

Павло Глоба каже, що Близнюки-одинаки з самого початку року поринуть у вальс нових знайомств. При цьому вам може здатися, що цей роман, це раз і назавжди. Астролог радить слухати інтуїцію, і звичайно ж своє серце.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

На початку року вам слід задуматися над зміною іміджу. Нова зачіска, гардероб - дадуть вам стимул, натхнення і навіть можуть позитивно відбитися на вашій репутації. Ваша впевненість буде зачаровувати оточуючих, що приведе до успіхів не тільки в кар'єрі, але і в сфері амурній.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Астролог каже, що січень 2022 подарує Терезам багато нових інтересів, захоплень, хобі. Завдяки чому вас чекають приємні знайомства і в перспективі збільшення доходу. Щоб не збитися зі стежки саморозвитку, не варто дозволяти собі багато надмірностей в роботі, їжі, алкоголі.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Січень 2022 року - сприятливий час для досягнення успіхів на роботі і в бізнесі. Ви будете ненаситними в професійній сфері. І все це не на шкоду особистому життю - ваш партнер буде щасливий і коханий. Щоб не втратити прихильності зірок, не варто бути дріб'язковими.

Раніше ми писали також, що чекає кожен знак за квітковим гороскопом в 2022 році.

Також нещодавно з'явився кельтський гороскоп друїдів на наступний рік, який розповість, яке ви дерево, і що може помінятися у вашому житті.

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