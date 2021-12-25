ru ua
Сб, 25 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Глоба предрек трем знакам Зодиака грандиозные перемены в январе 2022

Новина українською →
Суббота 25 декабря 2021 06:00
Глоба предрек трем знакам Зодиака грандиозные перемены в январе 2022 Фото: Гороскоп на январь 2022 (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на январь 2022 сулит четырем знакам Зодиака большие жизненные перемены. Кого-то они ждут в личной жизни, кого-то в финансовой, кому-то больше повезет в карьере, а кому-то захочется кардинально изменить внешность.

Об этом пишет Ftimes.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Павел Глоба говорит, что Близнецы-одиночки с самого начала года окунутся в вальс новых знакомств. При этом вам может показаться, что завязавшийся роман, это раз и навсегда. Астролог советует слушать интуицию, и конечно же свое сердце.

Дева (23 августа - 22 сентября)

В начале года вам следует задуматься над сменой имиджа. Новая прическа, гардероб - дадут вам стимул, вдохновение и даже могут положительно отразиться на вашей репутации. Ваша уверенность будет обескураживать окружающих, что приведет к успехам не только в карьере, но и в сфере амурной.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Астролог говорит, что январь 2022 подарит Весам много новых интересов, увлечений, хобби. Благодаря чему вас ждут приятные знакомства и в перспективе увеличение дохода. Чтобы не сбиться с тропы саморазвития, не стоит позволять себе много излишеств в работе, пище, алкоголе.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Январь 2022 года - благоприятное время для достижения успехов на работе и в бизнесе. Вы будете ненасытными в профессиональной сфере. И все это не в ущерб личной жизни - ваш партнер будет счастлив и любим. Чтобы не лишиться благосклонности звезд, не стоит быть мелочными.

Ранее мы писали также, что ждет каждый знак по цветочному гороскопу в 2022 году.

Также недавно появился кельтский гороскоп друидов на следующий год, который расскажет, какое вы дерево, и что может поменяться в вашей жизни.

Читайте LITE в Google News
Гороскоп
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Меган Маркл и принц Гарри выпустили рождественскую открытку и впервые показали 6-месячную дочь
Меган Маркл и принц Гарри выпустили рождественскую открытку и впервые показали 6-месячную дочь