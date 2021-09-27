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Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яких скоро чекає "грошовий дощ"

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Понеділок 27 вересня 2021 05:30
Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яких скоро чекає "грошовий дощ" Фото: Гороскоп на вересень 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп 2021 розповість про три знаки Зодіаку, яким неймовірно пощастить на цьому тижні з фінансами. Астрологи назвали головних щасливчиків Фортуни з 27 вересня по 3 жовтня.

Про це пише Slovofraza.

Лев

Найбільше з фінансами цього тижня пощастить представникам професій, пов'язаних з нерухомістю (ріелтори, будівельний бізнес, ремонт). А ось іншим Левам слід бути акуратніше. Адже на цьому тижні вам доведеться розплачуватися за минулі кармічні помилки.

Терези

У Терезів очікується дуже продуктивний тиждень у сфері фінансів. Це Ваш час вистрілити новою ідеєю, почати новий бізнес або знайти нову роботу з більш сприятливими умовами. Астрологи кажуть, що деяких людей цього Знака чекають розчарування, але не потрібно цього боятися. Вони зачинять одні двері і відчинять інші.

Козеріг

У другій половині тижня можливе стрімке зростання. Удача буде на вашому боці, тому вам необхідно діяти рішуче, сміливо. Це ідеальний час для представників творчих професій. Долучіться до прекрасного - відвідайте музеї, переглянете класичні фільми, почитайте цікаві та науково-пізнавальні книги.

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