Megxit: Меган Маркл і принц Гаррі "обросли" смішними мемами з приводу відходу з королівської сім'ї

У мережі створили десятки забавних мемів

Меган Маркл і принц Гаррі безапеляційно стали ключовими ньюсмейкерами цього місяця. Навіть більше - якщо не всього року. Новина про рішення герцогів Сассекських відлучитися і зняти з себе повноваження високопоставленої королівської сім'ї викликало чималий резонанс у британському суспільстві. Кардинальний крок Меган і Гаррі здивував не тільки шанувальників монаршого двору, але також став повною несподіванкою для інших членів королівської сім'ї і безпосередньо для Єлизавети II. Наголошується, що Її Величність була не в курсі рішення свого онука і його дружини. Більш того, Єлизавета II вкрай розчарована планами молодшого онука на повністю самостійне життя.

Безумовно, така новина не могла пройти непоміченою в соцмережі. Користувачі Твіттера поспішають жартувати на цю тему створюючи десятки забавних мемів в годину. Крім того, в мережі twitter вже "гуляють" хештеги #Sussexit і #Megxit - так користувачі мережі обіграли іншу резонансну тему для Британії - Brexit. Нагадаємо, що Brexit (Брексит) вихід Великобританії з Європейського Союзу і пов'язаний з ним політичний процес. Очікується, що Великобританія покине Європейський союз 31 січня 2020 року. Але, схоже, "вихід" Меган Маркл і принца Гаррі з королівської родини стане найбільш обговорюваною новиною в Британії на найближчий час.

Користувачам знадобилося менше доби, щоб заповнити смішними мемами соцмережі. Багато жартують, мовляв нарешті Меган Маркл дістанеться роль у популярному серіалі "Корона" І Меган зіграє в ньому саму себе... Редакція LITE пропонуємо розглянути самі смішні і забавні меми "від Меган і Гаррі".

