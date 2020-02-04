Дипломатичний прийом: Єлизавета II дивним способом підтримала Меган Маркл і принца Гаррі

Схоже, скарги принца Гаррі на нестерпні тяготи після зречення від королівських обов'язків зачіпили навіть Єлизавету II. Раніше Гаррі чесно зізнався другу, що зречення вплинуло на нього негативно. Молодший онук Її Величності страждає від осуду громадськості. Нещодавній вихід у світ королеви Великобританії змусив шанувальників монаршої сім'ї обговорювати важливу деталь образу монаршої особи.

Так, днями Єлизавета II відвідала церковну службу. Для чергового виходу в світ королева вибрала елегантний образ у небесних тонах: синє пальто класичного крою, капелюшок у тон пальто, візерункове плаття. Однак увагу ЗМІ привернула одна промовиста деталь - брошка у формі сніжинки. Відзначається, що цей аксесуар ще в 2017 році Її Величності підніс у знак поваги колишній канадський генерал-губернатор Девід Джонстон. Така деталь блискавично змусила британських журналістів вважати, що королева нарешті підтримала (хоч і мовчазно) рішення свого молодшого онука на самостійне життя.

Єлизавета II з унікальною брошкою (скріншоти: instagram.com/rainhadoreinounido)

Журналісти активно обговорюють, чи Єлизавета II випадково віддала перевагу такій брошці або це лише збіг. Однак слід підкреслити, що представники монаршої родини Великобританії просто так рідко одягають подібні аксесуари. Брошки завжди були особливим "видом комунікації" з громадськістю. Приміром, коли Кейт Міддлтон відвідує Канаду, вона завжди вибирає брошку у вигляді клинового листочка - символ цієї країни. Тому припущення журналістів про підтримку Єлизаветою рішення Гаррі та його дружини не безпідставні. Тим більше, що саме зараз в британській пресі особливо активно обговорюють тяготи Гаррі і Меган Марк в Канаді.

Скріншоти: instagram.com/british.royals

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі офіційно відреклися від королівських обов'язків і державного фінансування 8 січня. Після цього подружжя прийняли рішення переїхати в Канаду. Через пару днів Кенсінгтонський палац офіційно опублікував заяву Єлизавети II, в якій вона підтримала рішення герцогів Сассекських.

Однак інсайдери королівського двору повідомили, що "на ділі" Єлизавета була обурена таким вчинком онука. Особливо Її Величність переживає, що у зв'язку з переїздом Меган і Гаррі в Канаду вона та інші родичі королівської сім'ї тепер будуть вкрай рідко бачитися з принцом Арчі (народився 6 травня 2019 року). Особливо королева переживає, що Арчі не зможе як слід спілкуватися зі своїми двоюрідними братами і сестрою - дітьми Кейт Міддлтон і принца Вільяма.

Ще трохи пізніше Єлизавета II зажадала позбавити Меган Маркл ювелірних прикрас, які належать королівській сім'ї. Також у ЗМІ з'явилася інформація, що Єлизавета може зажадати повернути в "казну" дорогі вбрання, куплені Меган після заміжжя.