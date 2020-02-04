Меган Маркл стала персонажем "Сімпсонів": Нам потрібні такі сміливі жінки

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

В образі персонажів популярного серіалу також зображені Кейт Міддлтон і принцеса Діана

Популярність Меган Маркл, здається, зростає не щодня, а щогодини. Після зречення герцогів Сассекських від королівських обов'язків 8 січня, шанувальники Меган Маркл очікують, що тепер їхня улюблениця зможе повернутися на ТБ-екрани. Нагадаємо, що Меган була актрисою до весілля з принцом Гаррі. Сама її знакова роль - Рейчел Зейн в серіалі "Форс-мажори". При цьому в американських ЗМІ вже з'явилася інформація, що актриса Дженніфер Еністон збирається не тільки налагодити тісну дружбу, але і розраховує на творчу співпрацю з Маркл. Зірка серіалу "Друзі" захоплюється драматичним талантом Маркл. І сподівається, що незабаром їм вдасться зіграти в одному проекті.

А поки що Маркл "повертають" у світ шоу-бізнесу віртуально. Сучасний поп-арт художник Александро Паломбо перетворив Меган Маркл, Кейт Міддлтон та інших членів королівської родини у персонажів культового мультсеріалу "Сімпсони" (Simpsons). Художник майстерно створює нові персонажі, звертаючи особливу увагу на деталі. Приміром, Паломбо зобразив Маркл в одному із найефектніших її образів - в червоному пальто і фіолетовій сукні. У такому вбранні Меган з'явилася в минулому році ще під час вагітності.

Меган Маркл, принцеса Діана, Єлизавета II і Кейт Міддлтон

Не обійшов стороною художник і інших представниць монаршої сім'ї. Приміром, на одній з ілюстрацій поруч з Меган Маркл також позують Кейт Міддлтон і герцогиня Корнуольська, Камілла - дружина принца Чарльза. на інших ілюстраціях можна також впізнати принцесу Діану і королеву Єлизавету.

Меган Маркл і принц Гаррі

Особливо художник надихнувся сміливістю Меган Маркл і принца Гаррі після їх зречення від королівських обов'язків. Александро Паломбо навіть присвятив цій події серію ілюстрацій, на яких Меган зображена у вигляді сильної жінки.

“Нам потрібно багато таких прикладів, як з Меган Маркле, в нашому світі. Прикладів сильної і рішучої жінки, здатної нав'язати свої ідеали і зробити так, щоб її голос був почутий", - каже художник.

“Нам все ще потрібно багато чого зробити для забезпечення гендерної рівності, тому такі жінки, як Меган, важливі. Завдяки своєму привілейованому становищу вона може висловлювати свою думку жінкам в усьому світі, і її прихильність може стати відмінним освітнім посланням для нового покоління", - підсумував Александро Паломбо.

Різні образи Меган Маркл

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон отримала звання "ікони стилю" серед монархинь.