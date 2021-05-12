В Україну мчить новий циклон: де очікувати дощів і вітру

Погода в Україні 13 травня знову зміниться. У країну прийде новий циклон, який принесе з собою дощі і вітер. Наприклад, в Карпатах очікується багато опадів.

Такий прогноз погоди повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко.

"У четвер південний циклон піде на Білорусь, піде за межі України. Однак інший циклон підсунеться. Із заходу до України наблизиться циклон Kai. Він ніби не дуже масштабний, але дощів у Карпатах поналиває", - повідомила Діденко.

У четвер, 13 травня опади вірогідні в західній частині України. Можливо, ввечері дощі пройдуть у Вінницькій, Житомирській області.

Температура повітря буде досить помірною і комфортною від +15 до +19 градусів.

"Нарешті потеплішає в східних областях, там, а також на півдні плюс Дніпропетровська область, там очікується від +19 до +22 градусів. На решті території України протягом дня від +15 до +19 градусів", - розповіла синоптик.

Вітер південних напрямків стихне завтра на Сході, проте посилиться в західних і північних областях України.

У Києві 13 травня суттєві опади навряд чи будуть. Температура повітря вдень сягатиме від +15 до +18 градусів.



"Далі ще буде теплішати, але не без дощів. На сході України протягом неділі-понеділка місцями ймовірне підвищення температури повітря до +30 градусів", - зазначила Діденко.