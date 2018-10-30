Венеція на 77% пішла під воду: вражаючі фото і відео

Відео: затоплені вулиці Венеції (youtube.com/Guardian News)

В останні кілька днів на Італію обрушилася негода із зливами, грозами та градом. В результаті 77% Венеції опинилися під водою, передає АР.

У вівторок, 29 жовтня, рівень води піднявся на 156 см над рівнем моря. Доступ до центральної площі Святого Марка був перекритий поліцією.

Фото: повінь у Венеції (facebook.com/nikolaiev)

Відмітка в 150 сантиметрів досі була перевищена лише п'ять разів за всю історію спостережень.

Негода, втім, не завадила провести у Венеції запланований марафон. Спортсмени хоробро бігли прямо по затоплених вулицях.

Відео: марафон в затопленої Венеції (youtube.com/la Nuova di Venezia e Mestre)

Губернатор області Венето Лука Дзайя зазначив, що масштаб повені може досягти рівня 1966 року, коли затопило Венецію і Флоренцію.

Фото: повінь у Венеції (instagram.com/zaravsm)

Туристи, що опинилися в цей час у Венеції, активно діляться в соцмережах фото і відео з результатами потопу.

Відео: затоплена Венеція (facebook.com/simone.sciascia.5)

З-за злив і штормів протягом останнього часу постраждала значна частина Італії. У багатьох регіонах оголошені штормові попередження, сотні шкіл закрито.

Фото: повінь у Венеції (instagram.com/elia_criss)

Фото: повінь у Венеції (instagram.com/yahoouk)

Фото: повінь у Венеції (instagram.com/totoali92)

Найвищий рівень штормового попередження оголошено в областях Лігурія, Ломбардія, Фріулі, Венето і Тренто на півночі країни і Абруццо в центральній частині, а також на Сицилії.

Фото: повінь у Венеції (instagram.com/fsp_polizia_milano)

На півночі країни був оголошений "червоний" рівень метеонебезпеки. Є відомості про дев'ять загиблих.

Повідомляється, що в результаті повені в Італії постраждали десятки людей, в тому числі - рятувальники.

Нагадаємо, в італійському регіоні Калабрія в результаті зсуву загинули чотири людини. Правоохоронні органи вже почали розслідування причин інциденту.